Cornejo pidió que “resultados económicos fluyan”

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, subrayó hoy que la “prioridad es que los resultados económicos aparezcan” e insistió en que no ve “por qué no pueda haber una competencia” interna en Cambiemos a nivel nacional, aunque reconoció que la candidatura única del presidente Mauricio Macri “es más fácil de explicar como continuidad”.

“Hoy tenemos una prioridad, que es que los resultados económicos aparezcan después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y además que la inflación efectivamente baje, que haya una recuperación del salario real, que mejore el consumo”, sostuvo el gobernador de Mendoza.

Durante una recorrida por la Ciudad de Neuquén, el cordillerano señaló que “en esas condiciones” habrá “una campaña electoral donde los argentinos elijan entre el modelo que ofrece la ex presidenta Cristina Kirchner y el que ofrece Cambiemos, que es de desarrollo con institucionalidad, con división de poderes, con una política exterior abierta, con una economía más sana”.

Consultado sobre la posibilidad de que la UCR insista en que haya elecciones internas en Cambiemos, Cornejo manifestó: “En este marco y con una mayor tranquilidad económica, no veo por qué no pueda haber una competencia”.

Sin embargo, aclaró: “Pero también puede que el único candidato de la coalición termine siendo el presidente Macri, que es más fácil de explicar su candidatura como continuidad”.

De todos modos, el gobernador de Mendoza insistió en que “la mayoría de los ciudadanos argentinos tiene un poco de desesperanza sobre la situación económica”.

“Creemos que hay que ser muy prudente a la hora de optar por una estrategia o por la otra. Por eso nos vamos a tomar nuestro tiempo, y en abril o mayo se resolverá eso. Mi visión es que en determinadas circunstancias una interna serviría y en otras circunstancias podría perjudicar a la coalición, con lo cual creo que deberíamos esperar que los resultados económicos fluyan”.

Cornejo viajó este martes a Neuquén para apoyar al candidato a gobernador de Cambiemos, Horacio “Pechi” Quiroga.