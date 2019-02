El presidente Mauricio Macri, previo a su partida hacia Vietnam, aseguró hoy que la Argentina ve “en India un socio para el futuro”, desde Bombay, estado de Maharashtra donde se reunió con el gobernador Shri Chennamaneni Vidyasagar Rao.

“Vemos en India un socio para el futuro. Por eso en esta visita me acompaña una importante misión de pequeñas y medianas empresas que representan a once provincias de la Argentina”, enfatizó el presidente al hablar hoy en el Foro de Negocios Argentina – India.

Además, recibió a los principales representantes de la Cámara de Aceiteros de India, con el objetivo de competir con un arancel para sus aceites del 35 por ciento contra otros países que venden aceite de palma con tasas de importación menores.

El Presidente se comprometió a realizar gestiones ante las autoridades locales para lograr una baja arancelaria para los aceites argentinos.

India es el principal comprador de aceite de soja de la Argentina y adquiere el 50 por ciento de la producción nacional.

El mandatario ante el foro de empresarios remarcó además, su convicción de que “frente a un mundo que nos plantea muchísimos desafíos, si trabajamos juntos las posibilidades a futuro serán enormes”.

“Por eso, quiero invitarlos a que sean parte en este camino de integración y conexión profunda entre nuestros países”, subrayó el Jefe de Estado durante el encuentro realizado en el Hotel Taj Mahal de Bombay.

Recordó además, que hace tres años la Argentina “comenzó una etapa de transformación, integrándose al mundo de forma inteligente, pragmática y flexible”.

Consideró además, que “como nunca antes en la historia de nuestro país, logramos un nivel de respaldo y apoyo de la comunidad internacional que realmente nos confirma que estamos en el camino correcto”.

Ante los empresarios indios, el mandatario les manifestó que “están invitados a invertir en la Argentina” y que “sean parte en este camino de integración y conexión profunda entre nuestros países”.

Luego indicó que “estas reuniones bilaterales entre empresarios deben servir para que encuentren las formas “de complementarse y de asociarse”.

En su último tramo de la visita a la India, Macri precisó ante los empresarios que la audiencia que mantuvo ayer con el Primer Ministro Narendra Modi “fue muy productiva” y remarcó que el hecho de haberse reunido el Primer Ministro en cinco oportunidades en los últimos años, “demuestra no sólo una química, sino el afecto que existe entre nuestros pueblos y la misma visión que compartimos sobre la enorme potencialidad conjunta”.

“Me voy contento de esta visita sabiendo que a cada paso, con cada líder y con cada dirigente que he hablado, empezando por el Primer Ministro, compartimos esa visión, de que el mundo es desafíos pero también oportunidades”, añadió.

Tras permanecer unas horas en la ciudad india de Bombay, partió rumbo a Hanoi, la capital de Vietnam.