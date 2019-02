Corte suprema exige que Nación devuelva $15.000 mill. a San Luis

Coparticipación – La Corte Suprema de Justicia falló hoy en favor de un reclamo de la provincia de San Luis para que el gobierno nacional le devuelva unos 15.000 millones de pesos en fondos coparticipables retenidos.

El fallo del máximo tribunal, que contó con los votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, además de significar un revés para la administración que lidera Mauricio Macri, deja entreabierta las puertas para que Santa Fe reciba, en el marco de un reclamo similar, una suma tres veces superior, de unos $45.000 millones.

El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, se excusó de intervenir en la decisión dado que representó como abogado a la provincia de Santa Fe, justamente, en un conflicto similar, y la jueza Elena Highton de Nolasco no votó.

Un reclamo parecido había planteado la provincia de Córdoba, que sin embargo acordó el monto demandado con el Gobierno central, pero tanto San Luis como Santa Fe no lograron llegar a un punto en común con la Casa Rosada, por lo que siguieron adelante con su demanda en estrados judiciales.

En este contexto, la Corte efectuó un cálculo económico de cuánto correspondía pagar y le dieron luz verde a San Luis para que cobre unos $15.000 millones en fondos coparticipables que fueron detraídos con destino a la ANSeS.

En su fallo de 12 páginas, el máximo tribunal, de todas maneras, no estableció el modo en el que se debe pagar esa suma ni el plazo, por lo que se prevé que el gobierno nacional lleve adelante una negociación con la provincia de San Luis, comandada por Alberto Rodríguez Saá.

La Corte fijó el número de 15.000 millones de pesos luego de que hayan transcurrido tres años sin que las partes (la Casa Rosada y San Luis) se pusieran de acuerdo.