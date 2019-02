Massismo reclama que se trate reforma del código penal

Reforma – El bloque de diputados nacionales del Frente Renovador reclamó hoy al Gobierno que no dilate el tratamiento en el Congreso del proyecto de reforma del Código Penal y Régimen Penal Juvenil, entre otros iniciativas.

A través de una conferencia de prensa en la sala Delia Parodi del Palacio Legislativo, el massismo buscó apurar la agenda del Gobierno en materia de seguridad y se discutan reforma “clave” para el espacio que lidera a nivel nacional Sergio Massa.

La jefa del bloque massista, Graciela Camaño, fue la primera en tomar el micrófono y comenzó su alocución con una crítica a la decisión del Poder Ejecutivo de no convocar a extraordinarias: “Lamentamos haber tenido vacaciones tan largas”, dijo.

La diputada prometió “trabajar intensamente para que los ciudadanos tengan un código penal que los proteja” y que esencialmente “contemple a la víctima” y no que “haga apología de la defensa del victimario”.

Al respecto, aseguró que no le “extraña” que el Gobierno de Cambiemos “no haya traído el proyecto” al Congreso, al recordar que dos de los integrantes de la alianza, Federico Pinedo y Ricardo Gil Lavedra, habían participado de la redacción del Código penal que el kirchnerismo impulsó hacia el final del mandato de Cristina Kirchner a través de una comisión presidida por el entonces juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni.

“Vamos a trabajar para que el Congreso se abra y funcione”, enfatizó Camaño, que deslizó que el oficialismo podría esquivar los debates públicos para no embarrar la opinión pública en medio de la campaña electoral.

Sobre el Régimen Penal Juvenil, la legisladora exhortó al Gobierno a llevar adelante la discusión del proyecto a la brevedad y expresó: “Estamos atrasados 100 años en la materia”.

“Hemos traído al Congreso una serie de reforma que lamentablemente no están en agenda, por la falta de vocación y voluntad política de un Gobierno que está a punto de terminar su mandato y que sigue haciendo anuncios publicitarios de temas tan importantes como es la Seguridad. Queremos que salga el Código que presentó Sergio Massa en 2015”, resaltó.

El especialista en Seguridad del equipo del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez presentó “el Código Justo” que le encomendó Sergio Massa.

“Este es el código donde las penas se cumplen. Diez años de condena son 10 años de cárcel, no cuatro, ni tres ni dos.

Eliminamos la libertad condicional. Defendemos de verdad a las víctimas. Nosotros cambiamos el paradigma”, destacó, y detalló que se establece un “durísimo sistema de reincidencia para terminar con el borramiento del prontuario”.

En tanto, resaltó que para el Frente Renovador, la edad “razonable” para fijar la imputabilidad de las personas que cometen delitos son los 14 años, y no los 15 que definió el Gobierno.

“Señores violadores y psicópatas, sepan que en la ley de Código Penal del Frente Renovador están en problemas”, recalcó.

Por su parte, el también especialista en seguridad del massismo Diego Gorgal calificó como “espejitos de colores” los supuestos logros que el Gobierno se adjudica en lo que respecta a la baja en la tasa de homicidios y decomiso récord de drogas.

“Claramente el Gobierno manipula la realidad y la acomoda a su conveniencia electoral”, agregó Camaño.

En declaraciones radiales, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, también apuntó sus cuestionamientos a la Casa Rosada, al sostener que “no se puede seguir jugando a títulos en los diarios que después terminan en la nada y terminan dañando la credibilidad de las instituciones de la Argentina, en este caso el Congreso”.

“El Gobierno no tiene una sola idea para resolver el problema de los argentinos y no tiene ni un solo éxito para mostrar.

Fracasó en la lucha contra la inseguridad. Hoy la gente vive peor y con más miedo que hace dos o cuatro años, mientras tanto el código Penal sigue esperando y el régimen penal juvenil es solamente una discusión en los diarios”, completó.

De la conferencia de prensa también participaron, entre otros, los diputados Alejandro Grandinetti, Carla Pitiot, Marcela Passo, Raúl Pérez, Alejandro Snopek, Marco Lavagna, Ignacio de Mendiguren, Mirta Tundis, Cecilia Moreau, Carlos Selva, Carla Pitiot, Cecilia Moreau, Vanesa Massetani, Rosa Muñoz y Mariana Morales.