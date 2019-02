Melconian alertó de problemas del “Plan Picapiedra” del FMI

Melconian – El extitular del Banco Nación realizó un diagnóstico sobre el plan económico del Fondo a largo plazo y de la situación del Gobierno en el año electoral.

Con la mirada crítica que lo caracteriza desde su salida del Gobierno nacional, Carlos Melconian cuestionó el plan económico del Fondo Monetario Internacional tras el acuerdo “stand-by” por 57.000 millones de dólares firmado con la Casa Rosada. Si bien advirtió que el modelo, al que calificó de “Plan Picapiedra”, “no fracasó”, el expresidente del Banco Nación consideró que “es imposible” darle una continuidad a futuro.

“El Fondo tiene que tener clarito que la continuidad virginal del plan picapiedra futuro es imposible. No es una discusión ideológica, la amplitud de criterio implica ver qué errores cometimos y qué se debe hacer de acá en adelante”, consideró el economista en diálogo con Radio Mitre.

“El plan Picapiedra como fue diseñado originalmente es incontinuable, pero no porque está fracasando. Es porque fue para una emergencia”, opinó, y agregó que “los números son modestos, mediocres, porque su objetivo inicial era evitar la espiralización y el default”.

De cara a las elecciones de octubre, Melconian apuntó que cree que el oficialismo “no quiere poner a la economía en el centro del debate porque se refiere a la idea de resultados”.

“El famoso tercio del Gobierno no lo vota por la economía. En el medio hay un problema porque la tendencia del centro es cada vez más economicista”, analizó sobre los próximos comicios.

Respecto a una posible reelección de Mauricio Macri, apostó a que puede ser posible pero aclaró que ya sea él o quien lo suceda, “va a tener que tener la lucidez de no cometer el mismo error”.

“El rumbo es el correcto. En términos de fondo el cambio entre este Gobierno y el anterior es el día y la noche”, opinó Melconian.

“En la intimidad el líder ganador, que puede ser la reelección del presidente Macri o el que en la cancha le gane, va a tener que tener la lucidez de no cometer el mismo error. Los que se fueron son responsables de esto. El debate serio lleva a ver qué se hizo mal, qué se puede hacer mejor o qué no se puede hacer más”, opinó.

En relación al “rumbo” de la gestión de Cambiemos, consideró que “es correcto”. “El rumbo es el correcto. En términos de fondo el cambio entre este Gobierno y el anterior es el día y la noche. Lo único que espero es que la política en su conjunto, tenga un diagnóstico correcto”, expresó.d