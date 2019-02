Demoras -En el marco del acto de entrega de nueva maquinaria vial a Vialidad de la Provincia, el gobernador Gerardo Morales se refirió al retraso en la culminación de las obras de ruta 1 y adelantó que denunciará a Vialidad Nacional y a la empresa si las obras no se reinician. Palpalá también presentaría una demanda.

El gobernador Morales indicó que “si la empresa no empieza la obra el 1 de marzo, vamos a hacer una presentación judicial para que nos permitan entrar, y también una demanda penal, porque son 3 años. Hubo un tema de certificados que se querían cobrar que no correspondían y eso ha paralizado la obra. Es un tema que no va más”, aseguró.

“Esperamos que arranque. Estábamos con la firma de un convenio con Vialidad Nacional, así que vamos a iniciar acciones legales, porque la idea es que entre Vialidad Provincial a terminar la ruta que ya está en un 90% terminada, falta muy poco”.

Al respecto, Pablo Palomares intendente de Palpalá, comentó que “es una ruta que une dos jurisdicciones diferentes y al estar paralizadas las obras, causaron un perjuicio muy grande para todos nuestros vecinos”.

El mandatario provincial adelantó que irá a la justicia primero con una medida que le permita tomar el control de la obra a Vialidad de la provincia y por otra parte una demanda para que la empresa se haga cargo de los daños y perjuicios ocasionados.

En ese sentido, Palomares señaló que “con mucha alegría escuché al gobernador, pero ya lo sabía porque lo habíamos hablado hace un tiempo”, agregando luego: “nos estamos haciendo cargo del nudo vial de acceso a nuestra ciudad”.

“Nosotros no podemos intimar a las empresas, pero sí a Vialidad Nacional. Vamos a iniciar un juicio por los perjuicios que causó a todos los vecinos, además se produjeron muchos accidentes”.

El jefe comunal señaló también que “es una obra que le falta muy poco para terminar y no sé porqué no culminaron con los detalles que hacen a la seguridad”, indicando más adelante: “corresponde que se realicen las pasarelas, las rotondas y la iluminación”.

Para concluir, Palomares dijo que “hasta donde tengo entendido, se paralizaron los trabajos porque se pretendía cobrar por obras que no se hicieron y también porque no estarían en el contrato”, concluyó. d