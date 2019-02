Macri anunció medidas para Pymes regionales

Economías regionales – Con el propósito de reactivar la actividad de cara a un año electoral, el presidente Mauricio Macri anunció hoy medidas tendientes a “aliviar la carga fiscal” de las pymes de las economías regionales, y así ningún empleador pagará impuestos por un trabajador que cobre hasta 17.500 pesos a partir del primero de marzo.

“Decidimos aumentar el mínimo no imponible sobre las cargas patronales de los trabajadores de las economías regionales. Con ésto, se benefician 19 mil empresas en todo el país, con 200 mil trabajadores”, resaltó el jefe de Estado.

En un acto que se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Macri aseguró que, con esta decisión, “más trabajadores pasarán a la formalidad”.

Macri consideró que “casi la mitad de las empresas vinculadas a las economías regionales son Pymes, y tienen menos de 50 trabajadores” y añadió que “muchas no pueden crecer por la carga impositiva” que deben afrontar.

“Entonces, con esta medida les sacamos un peso de encima.

Estamos dando un paso más para seguir normalizando a la Argentina”, añadió el Jefe de Estado.

La reducción gradual de contribuciones estaba prevista en la reforma fiscal de 2017, pero el Gobierno decidió adelantar las fechas ante el fuerte proceso recesivo que afronta el país.

La escala se había reformado el primero de enero pasado pero sólo para los sectores del calzado, textil y cueros y ahora se ampliará a 19.500 firmas de economías regionales de 44 sectores productivos.

El mandatario realizó el anuncio junto al ministro de la Producción, Dante Sica, en presencia de empresarios, como Miguel Acevedo, titular de la UIA; el presidente de La Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja; el de la Sociedad Rural, Daniel Pellegrina; Carlos Achetoni y el de la Federación Agraria Argentina; entre otras entidades.

Participaron además los gobernadores Domingo Peppo (Chaco); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Valdez (Corrientes) y el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González; y el secretario de Agroindustria, Luis Etchevehere, funcionarios del Gabinete nacional y legisladores.

En tanto, Mendoza estuvo representada por el ministro de Economía, Martin Kerchner.

Macri remarcó que la disposición “es producto centralmente del diálogo que tenemos con las cámaras que representan a las industrias y productores de todo el país”, y enfatizó que el Gobierno está construyendo “un Estado que promueve el trabajo de calidad y no que le pone trabas con impuestos y cargas”.

“Con cada productor que crece, es claro que crece la Argentina”, afirmó el Presidente, sobre la medida que establece que ningún empleador va a pagar impuestos al trabajo por empleados que perciban hasta 17.500 pesos y para aquellos que cobren por encima de ese monto lo van a hacer sólo por la diferencia.

El mandatario indicó que de esa forma “empleados y empleadores puedan enfocarse en el trabajo y poder desarrollarse sin tener que preocuparse por las cargas impositivas”.

Sostuvo que la medida favorece especialmente a “todos los que forman parte de las economías regionales, que son el corazón de muchas ciudades y pueblos del interior”.

Las economías regionales fueron las más afectadas durante el año pasado producto de la devaluación, la caída de la actividad y del consumo.

De acuerdo con un informe de la entidad rural Coninagro, de un total de 19 producciones del interior, 15 tienen serias dificultades y por el lado de las ventas al exterior, sólo 10 actividades mejoraron su desempeño.

“El primer paso de una nueva agenda productiva en la que vamos a trabajar todo este año, en la que va a haber muchas novedades a partir de este diálogo que tenemos y este trabajo en equipo”, señaló Macri.

Mencionó puntualmente que entre las economías regionales alcanzadas se encuentran las productoras de uvas, tabaco, manzana y pera, cítricos, frutas tropicales y de carozo, secas, bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto, yerba mate, maní, sésamo y jojoba.

También las productoras de vinos, azúcar, leche bovina, pescados de mar y crustáceos, muebles, conservas de frutas, huevos, hortalizas y legumbres, arroz, yerba mate y jugos naturales.

El beneficio alcanza en forma directa a 250 mil trabajadores, distribuidos en 24 mil empresas presentes en todas las provincias, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires.

“Vamos a llevar a Asia nuestro trabajo y talento en sectores como agroindustria, energías renovables, tecnología, servicios basados en el conocimiento”, anticipó el presidente.