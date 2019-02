Jueza solicitó audiencias para observar el material audioviual

Causa del submarino – Al cumplirse casi tres meses del hallazgo del ARA San Juan, una nueva polémica envuelve a la investigación, que para los familiares de la tripulación “está paralizada” mientras que la jueza a cargo de la causa solicitó realizar entre el 25 de febrero y el 1 de marzo una serie de audiencias para poder observar el material proporcionado por “Ocean Infinity”, para lo cual citará a las partes.

“Vi todas las imágenes que se podían ver, las restantes serían imágenes del sonar que para ser procesadas debemos recurrir a Hidrografía Naval que cuenta con el software adecuado”, confirmó a NA la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez, quien negó que la causa, tal como lo señalan las querellas de los familiares de la tripulación, esté “paralizada”. .

Además, la jueza comentó que viajará a la Ciudad de Buenos con un secretario y con personal informático para poder ver las imágenes que fueron registradas por Ocean Infinity durante la búsqueda del submarino: “Voy a convocar a todas las querellas y al fiscal Lucas Colla y todos juntos vamos a poder ver las imágenes en el Servicio de Hidrografía Naval ya que como dije se requiere un software especial para procesarlas que tienen allí para las imágenes de sonar”.

Con respecto a esas imágenes y que están en poder de la jueza Yáñez, Luis Tagliapietra, que es querellante en la causa y padre del submarinista Alejandro que viajaba en el ARA San Juan, responsabilizó a la magistrada por las mismas.

“Si hay archivos dañados o vacíos, es responsabilidad de la jueza”, sentenció Tagliapietra a NA y dijo que tiene pensado viajar la semana próxima a Caleta Olivia para presentarse ante el juzgado y averiguar qué es lo que pasó con las imágenes.

“Desde el 5 de diciembre hasta hoy no pasó nada en la causa.

Ese día volvimos de Sudáfrica, llegamos a Ezeiza a las 21:30 y a la salida del avión nos esperaba el secretario del juzgado y la PSA y secuestraron los discos rígidos con las imágenes. La valija diplomática que las contenían estaba precintadas y lacradas y a partir de ahí no supimos más nada”, relató Tagliapietra. .

Y siguió: “Pero los primeros días de diciembre nos enteramos que la jueza dijo que no podía acceder a las imágenes, que no las podía ver porque necesitaba un software de 25 mil dólares y después se fue de vacaciones todo enero. Y ahora, los primeros días de febrero nos enteramos por los medios que ella dice que además hay archivos que faltan o algunos vacíos o dañados”.

Para el padre del submarinista, “es gravísimo” que hayan desaparecido imágenes y responsabilizó a la magistrada: “La única que pudo romper la cadena de custodia fue ella. Si los abrió de manera negligente sería terrible porque a través de esas imágenes podemos saber qué fue lo que pasó”.

Además, Tagliapietra insistió en la responsabilidad de Yáñez, ya que según indicó: “lo que correspondía es que en el acto de apertura de los discos donde están las imágenes las partes teníamos que ser notificadas por las querellas porque es un acto procesal y eso no ocurrió”.