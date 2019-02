Mercosur avanza en acuerdo comercial con cuatro países

Una nueva ronda de negociaciones en busca de un acuerdo comercial comenzaron hoy en esta capital representantes del Mercosur y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), informó la Cancillería argentina.

EFTA es una asociación conformada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechstestein, países con economías abiertas y desarrolladas que presentan PBI per cápita muy elevados.

A nivel mundial, EFTA ocupa el noveno lugar en comercio de bienes y el quinto en comercio de servicios, y posee 29 acuerdos de libre comercio cubriendo 40 países.

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Horacio Reyser, destacó que “el acuerdo con EFTA es parte del plan de modernización del Mercosur, para transformarlo en una plataforma orientada a la inserción inteligente de sus miembros en la economía global”.

“La negociación reviste importancia no sólo desde el punto de vista económico y comercial sino que, además, tiene una relevancia estratégica. Este acuerdo se complementará con el futuro acuerdo Mercosur-Unión Europea, cubriendo mercados de esa región que no forman parte de ese bloque regional y cerrando el círculo de Europa”, añadió el funcionario, en un comunicado.

Las negociaciones se extenderán hasta el viernes próximo en la Cancillería, y la delegación del Mercosur está encabezada por el subsecretario de Mercosur y Negociaciones Económicas Internacionales de la Argentina, Victorio Carpintieri, mientras que la delegación de EFTA es presidida por Jan Farberg, Director General del Ministerio de Comercio, Industria y Pesca de Noruega.

“En esta oportunidad se continuará trabajando en función de los compromisos alcanzados en las reuniones anteriores, en vistas a realizar avances en el intercambio de ofertas de acceso a bienes, servicios, inversiones y compras gubernamentales”, resaltó el Ministerio de Relaciones Exteriores.