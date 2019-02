Lavagna: “una interna no es lo que hace falta en Argentina”

Roberto Lavagna – El ex ministro de Economía Roberto Lavagna aseguró hoy que es “legítimo” que espacios como Alternativa Federal busquen una interna dentro del peronismo, pero aclaró que “ese no es el camino” que necesita el país para salir de la “profunda crisis” en la que se encuentra.

“El camino de una interna es legítimo pero no es, a mi juicio, el que hace falta. Hay que buscar consensos básicos”, resaltó el economista, quien es promovido como candidato presidencial por el ex presidente Eduardo Duhalde y por el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz.

Lavagna le contestó al ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Alberto Fernández, quien había sostenido que él no era un dirigente con alto conocimiento entre los ciudadanos, por lo que no le parecía que fuera el mejor candidato de un espacio opositor para enfrentar a Cambiemos el 27 de octubre.

“Muchos de los que hablan no parecieran tener un gran contacto con la realidad y la sociedad argentina”, sostuvo el ex funcionario nacional en declaraciones a Cadena 3.

Lavagna aseguró que se encuentra avanzando en la construcción de “consensos básicos” con distintos sectores, de cara a la construcción de un frente amplio que compita en octubre próximo.

“Me reuní con Lifschitz, el desarrollismo, dirigentes radicales y numerosos sectores del justicialismo, del sindicalismo y de los empresarios”, indicó el ex ministro.

El economista consideró, en tanto, que “las posiciones extremas” del kirchnerismo y el macrismo que han estado dominando la política nacional en los último años “le han dado a la Argentina resultados que no fueron, ni son, buenos”.

Lavagna consideró que se está a tiempo de hallar consensos y recordó que la Argentina en 2002 logró salir de la crisis tras la convertibilidad sólo “porque se lograron acuerdos centrales, tras un entendimiento entre Duhalde y Raúl Alfonsín”.