Gobierno negó conversaciones con el FMI

FMI – El Gobierno rechazó hoy la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidiera una modificación en la carta orgánica del Banco Central, mientras negó presuntas negociaciones con ese organismo respecto de cambiar el sistema de bandas de flotación para el dólar dispuesto por la autoridad monetaria.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sostuvo que “el FMI no pidió eso en la reunión” mantenida en el inicio de semana con funcionarios del Banco Central y el Ministerio de Hacienda durante la tercera revisión de las metas comprometidas por la Argentina en el marco del acuerdo stand by firmado el año pasado.

En declaraciones formuladas al término de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada, Dietrich se refirió al supuesto pedido del organismo internacional para dar más autonomía al Banco Central y puntualizó: “(Nicolás) Dujovne me comentó que no surgió eso en la conversación de este lunes”.

Además, subrayó que “no hay ninguna conversación de modificar el sistema de bandas” de flotación para controlar los movimientos de la divisa norteamericana.

El ministro resaltó que el tipo de cambio estuvo por debajo del piso de la banda y recordó que el Gobierno, a través del “Banco Central ha ido comprando dólares en las últimas largas semanas”.

Al respecto, evaluó que “eso también ha ido acompañando la baja de las tasas de interés” al destacar que “son muchos puntos de baja del pico en diciembre”.

Dietrich consideró además que la primera reunión entre el FMI y Dujovne “fue positiva”, mientras remarcó que se vio “como se ha cumplido con los metas fiscales.

Anticipó que el jueves, se reunirá con la delegación del FMI, mientras indicó que está pautado también un encuentro con la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley.