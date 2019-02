Carrió: “La Cámpora armó una operación contra Stornelli”

Caso Stornelli – La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, insistió hoy en que la agrupación kirchnerista La Cámpora montó una “operación” contra el fiscal federal Carlos Stornelli a través del abogado Marcelo D ´Alessio, acusado por un empresario de pedir coimas en su nombre.

“D Alessio se complotó para hacerle pisar el palito a Stornelli”, analizó la legisladora nacional, que horas antes de conocida la denuncia que involucró al fiscal había apuntado contra la organización que lidera el diputado Máximo Kirchner.

En declaraciones a radio Metro, Carrió sostuvo que “hay que tener en cuenta que D´Alessio era director de ENARSA durante el kirchnerismo”, al señalar su pasado cercano a la anterior gestión.

“Stornelli no tiene nada que ver porque la persona ni siquiera figura en el expediente”, subrayó la socia fundadora de Cambiemos.

Además, la diputada nacional señaló que el abogado denunciado por pedir coimas en nombre del fiscal federal “tenía ciertos aires de delirio”, y afirmó que lo conoció “una vez y se presentó como especialista en narcotráfico”.

Así se sumó a lo que dijo este lunes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien consideró que el letrado es una persona que “tiene problemas”.

Carrió, en tanto, se refirió al denunciante, el empresario agropecuario Pedro Etchebest, y dijo que “este señor se presentaba como facilitador e influencia en la época de (Juan Manuel) Campillo”, ex titular de la ONCCA.

La acusación contra Stornelli quedó en manos del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, a quien Carrió vincula con La Cámpora.

Etchebest denunció que D´Alessio le pidió dinero a cambio de que Stornelli lo salvara de ir preso en el marco de la causa de los cuadernos, ya que supuestamente había sido nombrado en ese proceso por el ex funcionario Campillo.