Malversación de fondos: Juez Bonadio procesó a 92 intendentes

Malversación – El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy a 92 intendentes de once provincias del país por presunta malversación de fondos públicos que estaban destinados al programa Residuos Sólidos Urbanos, entre 2013 y 2015.

Se trata de jefes comunales retirados o en actividad, en su mayoría de Chaco, pero también pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones.

La investigación liderada por Bonadio investiga la ruta de más de 600 millones de pesos de las arcas del Tesoro que estaban asignados -vía Jefatura de Gabinete- al financiamiento del programa de Residuos Sólidos Urbanos, que comprendía a más de 190 municipios.

Entre junio y diciembre del 2019, cerca de un centenar de intendentes, ex intendentes y funcionarios municipales desfilaron por el juzgado para prestar declaración sobre el tratamiento de dichos fondos debido a las sospechas de defraudación.

En la misma causa ya estaban procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina; al igual que los ex secretarios de Medio Ambiente Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y el ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete Andrés Meiszner.

En paralelo a los 92 procesamientos, Bonadio dictó los sobreseimientos de los ex intendentes Omar Goye (Bariloche), Nancy Sand Giorasi (Bella Vista) y Carlos Espínola (Corrientes), en tanto que Ricardo Moccero (Coronel Suárez) recibió la falta de mérito.

Los 92 procesados son: Claudia Panzardi, Mateo Daniel Capitanich, Gustavo Karasiuk, Ángel Ernesto González, Francisco Winnik, Alfredo Pastor, Gustavo Steven, Carlos Andion, Hugo Sager, Walter Corra, Alicia Leiva, Eladio Aguirre, Elba Lescano, Jorge Batalla, Aldo Leiva, María Susana Simonofsky, Gerado Cipolini, Jorge Rodríguez, Oscar Nievas, José Carbajal, Carlos Palacios, Pedro Bodnarczuk, Lorenzo Heffner, Héctor Vega, Carlos Ibáñez, Pedro Maidana, Antonio José Rodas, Estela Mitore, Diógenes Requena, Rosario Belkys Avalos, Alfredo Zamora.

También Raúl Cantín, José Córdoba, Teodoro Camino, José Bodlovic, Horacio Mazu, Rafel Williams, Pablo Salazar, Gustavo Racca, Roberto Dehesa, Monica Stumpo, José Freyre, Héctor Godoy, José López, Juan Carlos Bacalini, Gullermo Cornaglia, Fernando Almada, Cesar Dip, Juan Orellana, Julio Castro, Rodolfo Cappellini, Luis Erro, Juan Carlos Kloss, Rubén Vázquez, José Luis Dume, Luis Stanicia, Alberto Escudero, Juan Manuel Pereyra, Eduardo Galantini, Ernesto Domínguez, Hermes Bordon y Federico Neis.

A su vez, el magistrado incluyó en la nómina de procesados a: Juan Ramón Barrionuevo, José Inza, Pablo Zurro, Alberto Conocchiari, María Gianini de Lafleur, Ricardo Casi, Walter Torchio, Gastón Arias, Néstor Álvarez, Diana Arguello, Héctor Olivera, Oscar Ostoich, Jorge Eijo, Martín Caso, Gustavo Walker, Gustavo Trankels, Marcos Luis Fernández, Francisco Iribarren, Enrique Tkacik, Marta Médici, Ricardo Curetti, Alfredo Fisher, José Medina, Marcelo Skansi, Carlos Racciatti, Juan Carlos Bartoletti, Gustavo Cocconi, Francisco Echarren, Francisco Durañona y Vedia y Francisco Gutiérrez.