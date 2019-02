Macri admitió que reducir la inflación “está costando más”

Inflación – El presidente Mauricio Macri reconoció hoy que bajar la inflación “está costando más” de lo imaginado, mientras admitió que fue “demasiado optimista” en sus pronósticos iniciales.

Así, al referirse a la inflación, que en 2018 llegó a 47,6%, la cifra más alta en 27 años, el jefe de Estado sostuvo: “Nos está costando más de lo que imaginé”.

En ese sentido, subrayó: “Fui demasiado optimista, pero el camino es bajar la inflación para generar desarrollo, generar empleo, terminar con la pobreza”.

“La inflación se combate no gastando más de lo que uno tiene”, puntualizó y afirmó que “la Argentina arrastra este problema hace décadas”.

En la campaña electoral de 2015, Macri aseguró que “terminar con el problema de la inflación es de las cosas más simples que tengo que hacer”.

“¿Cómo puede ser complicado algo que pudo resolver el 99% del Mundo?. O sea, estamos en el 1% peor”, dijo en aquel momento el mandatario.

Las consultoras privadas estimaron que el primer mes del año cerró con una inflación en torno al 2,5%, mientras proyectaron un alza anual de los precios minoristas por encima del 30% para 2019.

En ese escenario, el primer mandatario consideró: “Con alta inflación es imposible que esas cosas se logren”, mientras señaló que “por algo más del 90 por ciento de los países del mundo no tienen”.

En diálogo con Radio de la Costa, apuntó: “Tenemos que lograrlo. No hay excusa. Por primera vez tenemos equilibrio primario en el presupuesto, pero hay que cumplirlo, seguir y cuidar el mango para lograrlo”.

En tanto, el jefe de Estado, resaltó que se debe “poner la economía en marcha después de un 2018 muy traumático”.

Macri también confirmó que en los próximos días viajará “a la India, Emiratos Árabes y Vietnam”.

Remarcó la necesidad de “tener relaciones con todos los países” al argumentar que ello “va ayudar a desarrollar” la Argentina.

Al analizar la compleja situación económica por la que atraviesa el país, el Presidente reiteró: “Tengo la convicción de que los argentinos elegimos el cambio, incorporarnos al mundo, decirnos la verdad, poner los problemas sobre la mesa”.