Juicio contra Cristóbal López por evadir impuestos

Cristóbal López – El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de la Capital Federal resolvió hoy que el próximo 4 de junio comenzará el juicio contra el empresario Cristóbal López por no haber pagado 8 mil millones de pesos a la AFIP.

El Tribunal decidió que en esa fecha inicie el proceso contra el empresario, su socio Fabián De Sousa, y el ex director del organismo impositivo Ricardo Echegaray.

A partir de ese momento se realizará el juicio en el que se investiga a la empresa Oil Combustibles, propiedad del Grupo Indalo, por no haber abonado la suma de 8 mil millones de pesos en impuestos.

El TOF 3 está integrado por Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni, y tendrá al frente de la acusación al fiscal Juan García Elorrio, en tanto que la AFIP actuará como querellante.

Días atrás, por el voto de dos de los tres jueces se rechazó un pedido de nulidad de López y De Sousa contra la acusación, pues habían denunciado que en la elevación a juicio se incluyeron hechos que no les habían sido notificados durante la instancia de indagatoria a la defensa.

En disidencia había votado el juez Javier Ríos, integrante del Tribunal, haciendo lugar al planteo de nulidad de la defensa.

Pero más allá del voto a favor del juez al planteo de la defensa, el mismo no tuvo éxito, ya que el presidente del Tribunal, Fernando Machado Pelloni, y Andrés Basso votaron en contra, por lo que la nulidad fue rechazada, dando lugar al avance del juicio.

A López y De Sousa se los acusa de haber evadido a la AFIP el pago de 8 mil millones de pesos por el impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) por el expendio en sus estaciones de servicio de Oil Combustibles, firma que tenían a su cargo.

De acuerdo con la acusación, los empresarios se dedicaron de manera sistemática y constante a “llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos” que utilizaban para financiar y ampliar su conglomerado empresarial.