Vaca Muerta: Gremio advierte que “habrá conflicto”

Vaca Muerta – La empresa petrolera Tecpetrol, del Grupo Techint, anunció que bajará equipos de producción y suspenderá a 300 operarios por el recorte de subsidios a la producción decidido por el Gobierno de Mauricio Macri, ante lo cual el gremio advirtió que “habrá conflicto” si despiden a un solo trabajador.

“Apenas despidan a un solo trabajador va a haber conflicto”, alertó el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén y Río Negro, Guillermo Pereyra, aunque reconoció que todavía no se registraron cesantías.

Indicó que Tecpetrol “puso en stand by tres equipos y estamos discutiendo con la empresa si es con la gente afuera o con la gente adentro”.

“Mantenemos la calma porque hasta ahora no hay despidos, pero si tocan un trabajador, se arma el gran despiole y va a haber conflicto”, advirtió el sindicalista, en declaraciones a NA.

La firma que integra el holding conducido por Paolo Rocca daría de baja tres de los cuatro equipos de producción que actualmente trabajan en el yacimiento Fortín de Piedra en Vaca Muerta, en territorio neuquino.

Ocurre que la Secretaría de Energía de la Nación modificó el criterio de cálculo correspondiente a los pagos de las compensaciones económicas previstas en la Resolución 46/2017, para el desarrollo de Vaca Muerta.

Con el cambio, el Gobierno impuso un límite a los subsidios en función de volúmenes de producción estimados inicialmente por esta empresa en su presentación de agosto de 2017 y no acorde al total de la producción del área, tal como había sido pautado originalmente.

Tecpetrol consideró que eso fue un cambio en las reglas de juego, lo que terminó afectando su plan de negocios en Fortín de Piedra y tras presentar las quejas correspondientes, ahora va a readecuar su desempeño en Vaca Muerta.

La empresa le informó a la Bolsa de Valores que dejará de recibir 5.600 millones de pesos por la producción que inyectó el año pasado y anticipó que iniciará acciones primero administrativas y luego judiciales por los cambios introducidos en el plan de subsidios.

En el área Fortín de Piedra la compañía de Rocca consolidó en poco más de un año una producción récord de 17 millones de metros cúbicos, que fue la que explicó no sólo el fuerte salto que tuvo la producción de gas no convencional en el país sino también la producción del fluido en general.

Este es el primer conflicto que surge desde que el gobierno firmó con el Sindicato Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, un acuerdo de flexibilización laboral, en enero del 2017, que impide la realización de medidas de fuerza.

Entre lunes y martes podría realizarse una reunión de la Mesa de Vaca Muerta, en la secretaría de Energía, con la participación del gobierno nacional, el provincial, empresarios y sindicatos del sector.