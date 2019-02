Intendentes de PJ rechazan eliminar las PASO

PASO -Luego de que algunos dirigentes de Cambiemos cuestionaran la utilidad de las PASO y pidieran su eliminación, intendentes bonaerenses del PJ sostuvieron que con esa iniciativa el oficialismo está dando “señales de debilidad” y de que “está preocupado”.

Uno de los primeros en expresarse sobre el tema fue el jefe comunal de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona, que advirtió que el Gobierno “va a tratar de modificar las reglas electorales” para “consolidar un intento de fraude de diversas formas”.

“Van a hacer todo lo necesario para quedarse con el poder, esta no va a ser una contienda sencilla”, criticó Durañona durante una entrevista a El Destape Radio.

En este sentido, el intendente sostuvo que los comicios del 2015 “estuvieron contaminados por un montaje de noticias falsas y manipulación en las redes sociales, con un catálogo de mentiras que dijeron (los candidatos de Cambiemos) en campaña”.

Además, consideró que en las elecciones del 2017 los integrantes del oficialismo “también recurrieron a elementos de fraude con aportantes truchos y una organización electoral deficiente y delictiva”.

Durañona cuestionó de esta manera las declaraciones de su par de Vicente López, Jorge Macri, y de Lanús, Néstor Grindetti, quienes pidieron eliminar las PASO y utilizar “para otras cosas” el dinero que se ahorraría el Estado al no realizarse las primarias.

También criticó esa iniciativa el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, que opinó que “todo lo que supuestamente se ahorraron en subsidios lo estamos pagando en intereses de la deuda externa”.

“No creo que este Gobierno necesite más tiempo, porque no van a arreglar nada”, agregó el dirigente opositor, que agregó que “ningún vecino” en su distrito “tuvo una mejora en sus ingresos a la par de lo que aumentaron las tarifas”.