Lavagna rechazó interna en alternativa federal

Alternativa Federal – Luego de que su eventual postulación presidencial comenzara a tomar fuerza en los últimas semanas, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna reapareció hoy en la escena pública y marcó su objetivo para este año: conformar un “gobierno de unidad nacional” que incluya a dirigentes de todos los partidos, excepto el kirchnerismo.

Al hablar por primera vez tras casi dos años de silencio, Lavagna rechazó la posibilidad de participar en una interna dentro de Alternativa Federal y se diferenció del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, de quien dijo que busca “una expresión más ligada a lo que puede ser una propuesta de un sector del Justicialismo”.

“Qué sentido tiene que alguien participe de una interna de un partido político y después pretenda imponerla al conjunto. No tendría sentido, son cosas incompatibles”, subrayó el ex ministro de Economía en declaraciones a radio Milenium.

Al explayarse sobre su idea de construir “algo más amplio”, Lavagna señaló que no lo piensa en términos de candidaturas sino de “generar consenso desde los dos grandes partidos tradicionales, peronismo y radicalismo”, más el socialismo, independientes y el PRO.

“Sobre todo con muchísima sociedad civil, muchísimos independientes de los más diversos sectores, de las más diversas profesiones, que deberían ayudar a construir ese nuevo momento para el país. Habrá que ver si se puede concretar”, resaltó.

Lavagna dijo, además, que “el riesgo es que en octubre haya que elegir de vuelta entre lo mismo”.

“Necesitamos un consenso que nos permita salir de ese permanente péndulo entre dos extremos, un extremos muy marketinero y otro extremo muy pseudo ideológico, que en términos concretos para los argentinos no han dado resultados”, subrayó el ex ministro.

Sobre su idea de “un gobierno de unidad nacional”, indicó que “no está buscando la unanimidad, porque en ninguna sociedad existe”.

“Desde el punto de vista filosófico siempre he defendido las ideas del justicialismo, después la práctica del justicialismo es otra historia. Fue desde el gobierno de (Carlos) Menem a la derecha, hacia a la pseudo izquierda de los últimos años previos al PRO”, indicó Lavagna.

Y agregó: “Pero estoy pensando en algo más amplio, pero no lo estoy pensando en términos de candidaturas, sino en términos de generar ese consenso que va desde los dos grandes partidos tradicionales de Argentina, hacia las nuevas expresiones”.

“Yo no tengo una fecha específica, pero creo que sobre mediados de año uno debería tener con claridad si efectivamente hay una posibilidad de una alternativa que no sea más de lo mismo”, consideró el ex ministro de Economía.