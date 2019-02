Banco Central recortó la tasa de LELIQ por debajo del 50%

LELIQ – El dólar retomó hoy la tendencia alcista y cerró a $38,40 para la venta ante la decisión del Banco Central de profundizar el recorte de la tasa de interés que finalizó por debajo del 50 por ciento.

Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la moneda norteamericana cerró este miércoles a $36,57 para la punta compradora y a $38,40 para la vendedora, es decir 15 centavos más que la jornada anterior.

En los mostradores de Banco Nación, cotizó a $38,40; mientras el precio más elevado fue expuesto en el banco ICBC a $38,95.

Así, el tipo de cambio en el sector mayorista también cotizó en alza durante la sesión.

El billete verde en el sector en el que operan bancos y empresas trepó hasta los $37,52, al sumar 32 centavos respecto del día anterior.

El volumen negociado en el segmento de contado fue superior al del martes al llegar a US$ 721,996 millones.

Operadores consideraron que en la city porteña repuntó la demanda por cobertura ante la determinación del Banco Central de acelerar la baja en la tasa de Leliq y continuar con las compras de divisas.

El organismo que conduce Guido Sandleris concretó la licitación de Letras de Liquidez a siete días de plazo y el monto adjudicado fue de $175.000 millones de un vencimiento que era de $160.000 millones.

La tasa máxima adjudicada fue de 49,0012%; mientras la tasa promedio se ubicó en 48,824%.

Durante la rueda anterior, el rendimiento máximo había sido de 50,3935%; al tiempo que en promedio se había ubicado en 50,020%.

En ese escenario, repitió el mecanismo de comprar un total de US$ 75 millones a través de dos licitaciones.

De ese modo, en lo que va del mes, la autoridad monetaria adquirió un total de US$ 275 millones, cifra que ya equivale a casa la mitad de lo comprado a lo largo de enero.

Por otro lado, las reservas internacionales se ubicaron en US$ 67.000 millones, señaló un comunicado oficial.