Kirchnerismo intensifica presiones a alternativa federal

El mismo día de la realización de la cumbre de Alternativa Federal en Mar del Plata, dirigentes del kirchnerismo salieron hoy a insistir con la unidad y afirmaron que la oposición podría ganar en primera vuelta si pelea junta en octubre.

“Si Alternativa Federal se une en un amplio proyecto opositor podríamos ganar en primera vuelta. Si va a ir separado entonces le facilitará todo al oficialismo”, consideró el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich.

En declaraciones a El Destape Radio, el ex gobernador de Chaco sostuvo que el frente que lideran Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto va a ser “el mascarón de proa del macrismo” a menos de que “participe de unas PASO con el peronismo”.

En tanto, el ex jefe de Gabinete apuntó contra el economista Roberto Lavagna, quien se posiciona como otro posible candidato a la Presidencia: “Si no participas del conflicto político y no opinás, obviamente vas a tener una buena imagen”, cuestionó al respecto.

Por su parte, el también ex jefe de Gabinete Alberto Fernández indicó que “el 80% del mundo opositor tiene a Cristina Kirchner como candidata” e insistió en que “no se puede excluir a alguien como ella de la discusión”.

“Alternativa Federal sabe que Cristina les puede ganar, por eso no quieren integrar la unidad”, opinó Fernández en declaraciones a El Destape Radio.

El ex funcionario apuntó contra el senador Miguel Ángel Pichetto y el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, aunque le hizo un guiño a Sergio Massa, al resaltar que “sería una pena perder” al líder del Frente Renovador “en una elección que lo deje fuera de carrera por mucho tiempo”.

“Creo que Massa espera a último momento para ver hasta dónde llega y en dónde juega”, manifestó Fernández, dejando abierta la posibilidad de un acuerdo de último momento con el tigrense.

Por último, el dirigente kirchnerista aseguró que una fórmula con la ex presidenta de candidata a jefa de Estado y con el ex ministro de Economía Axel Kicillof como aspirante a la gobernación bonaerense “le sacaría tres puntos a la lista de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal”.

A la vez, destacó que una nómina encabezada por Cristina Kirchner y con Felipe Solá como candidato a vicepresidente mostraría que “se abre el peronismo y no se encierra como en otras épocas”.

“Cuando vos mirás las encuestas, hay una opositora muy clara y muy defendida por la gente que es Cristina, lo que hace falta es que los dirigentes la reconozcan”, agregó Fernández.

En la misma sintonía, el dirigente del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro pidió la realización de elecciones primarias con la participación de Cristina Kirchner.

“Tiene un caudal electoral importante, seguramente podrá ser candidata, pero además de su candidatura, que es muy importante, si no hay una PASO es muy difícil reconstruir una mayoría”, indicó.

“En la última reunión con ella planteó la necesidad de la realización de una PASO. Cristina fue muy clara y expresa en ese momento. La PASO es el procedimiento adecuado para poder dirimir ideas programáticas, postulados y candidaturas”, agregó en diálogo con radio Milenium.

El jefe del PJ nacional, José Luis Gioja, se expresó en un sentido similar, al señalar que “hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que las fuerzas opositoras puedan acordar en un gran Frente Patriótico que sea el instrumento”.

En esa línea, destacó que las puertas del PJ están abiertas para todos los dirigentes de Alternativa Federal, y advirtió que “el que no quiera estar con el peronismo es porque tiene otras intenciones”.

“La muletilla de (Jaime) Durán Barba es ver como divide a la oposición. no hay que hacerle el juego al oficialismo y hay que juntar todo lo que se pueda juntar”, subrayó.

Para el diputado nacional y ex gobernador de San Juan, el candidato a presidente del peronismo “tiene que ser aquel que tenga más votos”.

“El que tenga más voto es el mejor, porque indudablemente es el elegido por la mayoría. Si más de dos dirigentes quieren ser candidatos, bienvenida sean las PASO”, remató en una entrevista a FM La Patriada.