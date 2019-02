Confirmaron, que hoy quedará instalada en Volcán una base radio móvil

Telefonía móvil- La localidad de Volcán se encuentra incomunicada desde el jueves de la semana pasada debido a las fuertes tormentas que azotaron en ese lugar, razón por la cual se quemaron los equipos del radio enlace, producto de una descarga eléctrica muy fuerte por la tormenta.

Ayer, personal de Telecom pudo llegar hasta la localidad de Volcán para verificar el estado del radio. Durante las jornadas del viernes y sábado los técnicos no pudieron llegar hasta “El pórtico de la Quebrada” debido a que la ruta nacional N° 9 se encontraba cortada. Las personas encargadas de este trabajo estuvieron esperando a que se abra el paso del camino para poder trabajar en la antena afectada.

“Se está haciendo un plan alternativo de comunicación. Se está instalando una radio base móvil hasta tanto quede operativo y funcionando correctamente la entena de Volcán”, comentó Susana Menéndez, gerente de relaciones gubernamentales e institucional de Telecom.

Por otra parte, Menéndez comentó que se comunicaron con el Gobierno de la Provincia, ya que este se encontraba preocupado por lo que en la localidad de Volcán no hay telefonía móvil y se les brindaron las explicaciones correspondientes.

Además, agregó que, “hay riesgos de subir a una torre en el Volcán con las inclemencias climáticas que hay en el lugar.”

“Mañana, por hoy, ya habrá gente de Telecom trabajando en el Volcán, tenemos entendido que las condiciones climáticas mejoraron un poco, y por eso se va a poder activar la radio base móvil y va a permitir tener un plan de contingencia de comunicación hasta tanto se pueda poner el radio nuevo.”

Menéndez agregó que el nuevo equipo dará tecnología 4G para la mejora de comunicaciones. “Nuestro plan definitivo de mejoras en las comunicaciones en toda la zona de la Quebrada de Humahuaca, toda la obra de fibra óptica que iniciamos el año pasado y que estaremos terminando en el mes de febrero nos va a permitir reemplazar todos los equipos de radio y pasarlos todos a fibra óptica y que este tipo de interrupciones no sucedan más, no sólo en Volcán sino en todos los pueblos de la Quebrada de Humahuaca”, finalizó Menéndez.