Productores tabacaleros preocupados por las dificultades para la venta

Productores tabacaleros – El presidente de la Cámara de Tabaco, Pedro Pascuttini, indicó que en plena etapa de acopio existen serias dificultades para la venta. Los costos de producción y el incremento de servicios conformaron un escenario “imposible de afrontar”.

“Estamos en plena etapa de acopio de la cosecha con serias dificultades para la venta, porque viene aparejado de un sin número de inconvenientes, desde el inicio de la plantación. Los altos costos de producción, los incrementos inconmensurables de gas, energía, combustible, agroquímicos, fertilizantes, inflación en dólares, sumado al costo de la mano de obra, han hecho que lleguemos muy ajustados al inicio de la cosecha, en los primeros días de noviembre del año pasado”, dijo el referente.

Pascuttini explicó que se trató de fijar con suficiente antelación el precio del tabaco para la presente campaña. El 13 de diciembre se realizó la primera reunión con este propósito sin resultados positivos: “no se pudo llegar ni siquiera a considerar un incremento a cuenta de un porcentaje”, dijo.

“Esto ha hecho que comience el acopio en la primera semana de enero con todos los problemas que los productores vienen teniendo, no solamente con la acumulación de todo el tabaco en galpones, sino también problemas en almacenamiento y en las condiciones climáticas para obtener el tabaco en buenas condiciones. Nos parece y es vergonzoso el precio del tabaco, precisamente para los productores, porque no pueden tener los recursos necesarios para hacer frente a todas las obligaciones económicas en todos los aspectos”, aseveró.

Preocupación por el servicio de gas

“Veníamos insistiendo desde el mes de julio pasado que iba a pasar a ser una limitante de la producción y así se produjo. El gas incrementó 161% más un 35% ahora en febrero y esto se torna impagable. La energía es de un 71%, más un 55% en lo que va del año. Cifras que no se pueden pagar y mucho menos con un precio del año pasado”.

Pascuttini aseguró que el sector tabacalero no tiene respiro: problemas agronómicos y climáticos, amarillamiento -donde se produce la muerte de la planta en muy pocos días- son situaciones que obligan al productor a cosechar todo. Cuando no hay instalaciones en condiciones se suma otro problema, ya que se tiene que buscar desesperadamente alguna infraestructura para no perder la producción.

Hay 4 mil hectáreas denunciadas, de las cuales en 1.800 ya se están atendiendo diferentes problemáticas. Unos 600 productores han realizado denuncias.

“La falta de precio, la falta de ingreso de los productores, la falta de fijación para poder tener más recursos van a afectar en la participación en lo que hace al recurso del Fondo Especial. Cuando cae esa participación son menos recursos para el productor, menos recursos para el sector, menos para la provincia” manifestó Pascuttini.

Todavía no hay una fecha estimada de una próxima reunión para fijar el precio del tabaco Virginia de la presente campaña. “Entendemos que los compradores vienen siempre a fines de mes”, acotó al respecto al tiempo que recordó que el precio fijado en la anterior campaña fue de 2,70 dólares.

“Siempre teniendo en cuenta los pormenores -costos, inflación, devaluación y modificación cambiaria- y los precios internacionales, hay que buscar la manera que el productor no sea siempre la variable de ajuste, mucho más con estas condiciones económicas y macroeconómicas adversas que el productor tuvo y tiene que padecer”.