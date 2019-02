GyEJ parte a provincia de Buenos Aires para esperar por Ferro

GYeJ – “Jairo” Morales Santos dirigió en la jornada de ayer por última vez a sus jugadores y dio a conocer la lista de concentrados para el duelo de mañana.

El “Lobo” parte en la jornada de hoy por la mañana rumbo a la provincia de Buenos Aires, donde se alojará, realizará un par de movimientos en horas de la tarde y quedará concentrado para jugar este sábado en la reanudación del torneo Nacional B donde Gimnasia tiene como objetivo claro poder salir del descenso.

Para esto, el entrenador estuvo definiendo a los jugadores que estarán en Caballito jugando ante Ferro, mañana desde las 17hrs con el arbitraje de Diego Ceballos.

Los que arrancarán el duelo para la jornada de mañana serán: Carlos Di Georgi, Leonardo Ferreyra, Sebastián Sánchez, Ignacio Sanabria, Alejandro Frezzotti, Rodrigo Morales, Ulises Virreyra, Agustín Sufi, Matías Córdoba y Diego Martiñones.

En el banco esperan un lugar de GYeJ , Nicolás Stella, Diego López, Nicolás Benavidez, Enzo Serrano, Facundo Callejo, Daniel Juárez, Nicolás Contín.

Uno que estará haciendo su debut en Argentina y vistiendo la camiseta de Gimnasia y Esgrima es el delantero Diego Martiñones que llegó como la promesa de gol para esta temporada. El uruguayo habló con Periódico Lea antes de viajar: “La verdad que estoy muy contento por haber llegado a GYeJ , me pude adaptar rápidamente a lo que es el equipo. Mis compañeros me han tratado de la mejor manera y creo que eso ha sido muy bueno para poder sumarme rápidamente a este grupo que lo necesita. Sabemos que no es un presente de lo mejor pero que si hacemos las cosas que se hicieron la temporada pasada, sobre todo en la última parte creemos que vamos a empezar a salir del fondo de la tabla y por qué no, empezar a pensar en otra cosa, si bien el torneo está muy parejo creo que el líder tampoco está muy lejos, acá gana dos o tres partidos y te vuelves a prender, así que confiados en que vamos a ir a Buenos Aires a sacar un buen resultado para seguir sumando y seguir saliendo del fondo de la tabla de posiciones”.

Con respecto a cómo se siente para empezar la segunda parte del Nacional B, el “Charrúa” expresó: “En lo personal me siento muy bien, vine con mucho ritmo desde Uruguay, pude convertir muchos goles y acá la verdad que hice una buena pretemporada, si bien llegué casi sobre la mitad, los profesores trabajaron bien con mi preparación física me han ayudado mucho así que la verdad que estoy al 100% ansioso por debutar con esta camiseta. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy difícil, un rival muy conocido a nivel nacional, entonces creo que tenemos que hacer un planteo inteligente no solamente yo, sino todos mis compañeros para poder sumar los tres puntos en una cancha complicada como es la de Ferro”.

En cuanto a los objetivos que se plantearon para estos partidos que se vienen, comentó: “Los objetivos son claros, es tratar de sumar la mayor cantidad de puntos, sobre todo de visitante, que a este equipo y como el resto de los equipos les está costando mucho, pero tenemos confianza y que podemos sacar este cotejo delante y empezar hacernos fuertes de local. Jujuy es una plaza siempre difícil por lo que los equipos y por lo que me han comentado mis compañeros siempre se viene a meter atrás, por lo que le cuesta también poder penetrar esa valla que ponen los equipos rivales. Para eso se está trabajando, para que el equipo pueda lograr los primeros puntos agarrar confianza y de este sábado en más empezar a pensar en otra cosa, sobre todo siendo positivos, vamos a tener una única competencia y eso también creo que juega, es un factor fundamental para lo que va a ser el final de este torneo donde estamos todos juntos tirando para el mismo lado.