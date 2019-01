River quiere cortar la racha negativa ante Godoy Cruz

River quiere dejar el muy mal arranque del 2019, en el que cosechó tres derrotas como local, cuando mañana visite a Godoy Cruz de Mendoza por el partido pendiente de la decimotercera fecha de la Superliga.

El partido tendrá como escenario el estadio “Malvinas Argentinas”, a partir de las 21.00, con el arbitraje de Ariel Penel, y televisación de Fox Sports Premium.

River viene de enhebrar tres derrotas consecutivas, ante Defensa y Justicia (0-1) Unión (0-1) y Patronato (3-1), todas como local en un arranque de 2019 que lejos estaba en los planes del “muñeco” Gallardo.

Para este duelo el DT no podrá contar con el colombiano Juan Fernando Quintero, con una tendinitis, por lo que deberá modificar el ataque ante el equipo tombino.

Una de las opciones es el posible debut de Matías Suárez, la figura proveniente de Belgrano de Córdoba, aunque lo que sí es seguro es el regreso de Lucas Martínez Quarta a la zaga central, tras recuperarse de su lesión.

El defensor hará dupla con Javier Pinola y el que saldrá del equipo titular será el paraguayo Robert Rojas, y otra opción es que Leonardo Ponzio arranque en el once inicial por Bruno Zuculini, además de la vuelta de Franco Armani por Germán Lux en el arco.

El Tomba arrancó con mal pie.

Godoy Cruz sabe que necesita mejorar bastante, tras el flojo arranque ante Lanús (0-2), en el que fue el debut de Marcelo Gómez como entrenador.

Aún el DT no puede contar con su flamante incorporación, el uruguayo Miguel Ángel Merentiel, quien llega de la segunda división de España.

Para esta ocasión el “negro” Gómez apostará por los mismos once que cayeron frente a Lanús, teniendo al “morro” García como referente de área.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:

Godoy Cruz – River.

Estadio: “Malvinas Argentinas”.

Arbitro: Ariel Penel.

Hora de inicio: 21.00 horas – Televisa: Fox Sports Premium.

Godoy Cruz: Robert Ramírez; Luciano Abecasis, Diego Viera, Tomás Cardona, Fabrizio Angileri, Jalil Elías, Juan Andrada, Iván Ramírez, Angel González, Diego Sosa y Santiago García. DT: Marcelo Gómez.

River: Franco Armani; Luciano Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco, Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Matías Suárez, Rafael Santos Borré y Lucas Pratto.

DT: Marcelo Gallardo.