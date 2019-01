Asistencia a damnificados tras temporal en Santa Clara

Luego del temporal del pasado sábado 26 que afectó a esta localidad de Yungas, la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida del Ministerio de Desarrollo Humano, concretó la entrega de mobiliario y otros elementos de primera necesidad a 8 familias que fueron damnificadas por voladuras de techo e ingreso de agua en sus viviendas.

Al respecto, el Director de Asistencia Directa y Emergencias, Eduardo Cáceres, indicó que tan pronto como se realizó el relevamiento de personas afectadas por parte del personal del municipio de Santa Clara en conjunto con profesionales en trabajo social de la cartera provincial, se concretó la entrega de camas, cuchetas, colchones y chapas, para reponer las que se volaron por los vientos intensos y no se pudieron recuperar.

Cáceres indicó que ante este tipo de situaciones, la asistencia se realiza a medida que se van recuperando las condiciones de habitabilidad de las viviendas, para que las familias puedan ir recuperando su día a día y también se trata de brindar soluciones a diferentes tipos de problemáticas expuestas por las personas afectadas.

Por su parte el intendente de Santa Clara, José Luis Colque, indicó que la zona más afectada por el temporal fue el barrio El Milagro, donde algunas casas sufrieron la voladura de los techos por donde ingresó el agua, mojando algunas las pertenencias. Ante esta situación personal del municipio trabajó junto a las familias para volver a techar las viviendas y aquellas chapas en muy mal estado fueron reemplazadas por el Ministerio.

Asimismo, destacó el compromiso de la Secretaria de Asistencia Directa y Calidad de Vida, Marta Russo y el Director Eduardo Cáceres “quienes se pusieron en contacto de forma inmediata para ver qué soluciones se podían brindar de manera urgente a las personas afectadas”.

Colque recordó que en el mes de noviembre el Estado Provincial, encabezado por el Gobernador Gerardo Morales, realizó la entrega de mobiliario y otros elementos a 87 familias en situación de vulnerabilidad social para mejorar su calidad de vida, en el marco del Plan de Contingencia Jujuy Asiste y Reactiva.

Finalmente Adriana Libera, vecina del barrio El Milagro expresó: “esto me ayuda mucho, porque el viento me levantó las chapas y se mojaron los colchones de mis hijos, así que esto es para ellos ”.

Jujuy Asiste y Reactiva

El Plan de contingencia, implementado por el Gobierno de la provincia tiene el objetivo de asistir, a los sectores más vulnerables del tejido social, como también promover la inversión, el desarrollo de emprendimientos y la ayuda financiera a los sectores productivos, las PyMEs y pequeños comerciantes.

El mismo, se ejecuta con recursos propios, contando con la articulación de programas nacionales, y estableciendo prioridades con el sentido de sostener la situación social en Jujuy.