Venezolanos protestaron contra el régimen de Maduro en plaza Belgrano

Venezolanos – Jujuy – Un grupo de venezolanos que se vieron obligados a huir del régimen chavista y encontraron en Jujuy la posibilidad de rehacer sus vidas, se reunieron en la plaza Belgrano, tras la jura de Juan Guaidó, proclamado nuevo presidente de Venezuela. Besos, abrazo y algunas lágrimas de emoción, provocadas por la renovada esperanza de que la libertad retorne a Venezuela, se mezclaron con las expresiones de apoyo y solidaridad de los jujeños que acudieron a la convocatoria en contra del régimen de Nicolás Maduro.

Las marchas, que movilizaron a cientos de miles de manifestantes en las principales ciudades de Venezuela, alentaron las expectativas de millones de venezolanos que debieron abandonar su tierra natal, como Ricardo Reyes, que vino a Jujuy traído por Dios, según sus propias palabras.

Reyes llegó a Jujuy en febrero de 2018. Salió de Venezuela por necesidad, como todos los que hoy buscan nuevos horizontes. “El que me trajo aquí fue Dios -enfatizó con la típica tonada caribeña- primero, mi meta era Colombia, después Perú y ahí conocí a un matrimonio argentino que me dijo, allá tú sirves, porque eres chef y puedes cocinar todas esas comidas caribeñas que tú sabes. Y aquí estoy. No estoy cocinando, sino haciendo otro trabajo espectacular que conocí en Jujuy, en el sector hotelero”.

Los ojos se le iluminaron y con voz solemne dijo “falta poco para que volvamos a la Venezuela que ustedes vieron en los libros, la Venezuela que recibía a todo el mundo con los brazos abiertos y el corazón amplio, con sus defectos y sus virtudes, como cualquier país latinoamericano, pero con el corazón grandote. Ahorita, grandote con libertad, porque eso es lo que esperamos todos los que estamos acá”.

Cubierto con la bandera de su país y visiblemente emocionado Ricardo repetía “todos están felices, contentos porque falta poquito, para que la libertad sea plena, absoluta, verdadera y la podamos sentir todos, no solamente los venezolanos, sino también todos ustedes, los que nos han dado alberque y asilo aquí, en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo”.

Al ser consultado sobre cómo habían sido recibidos por la comunidad jujeña, Reyes aseguró que “es nuestra familia, todos. Sin temor a equivocarme, ninguno se puede quejar de la comunidad jujeña. Son muy cálidos, muy receptivos. Parece que no nos hubiésemos ido, porque todos son hermanos cálidos y eso es lo más bonito que hay. Además -destacó- la calma que se respira aquí”.

Antes de retornar a los abrazos y apretones de manos con sus compatriotas y jujeños, haciendo alusión a una pancarta en la que se distinguía la figura del nuevo presidente venezolano, dijo “véanlo muy bien, esto significa el inicio de la libertad en Venezuela”.

Carlos García, un joven ingeniero mecánico que partió desde el estado de Bolivar, fronterizo con Brasil, llegó a Jujuy el 11 de mayo y el día 28 de ese mes ya estaba trabajando, en un puesto similar al que había tenido que abandonar en su país.

“Llegué a Jujuy gracias a una gran amiga y estoy súper agradecido con la provincia, conseguí trabajo sumamente rápido y en mi área. Poco a poco traje a mi mamá, a mi primo, a mi novia y posiblemente se animen otros a venir”, comenzó relatando.

Sobre la proclamación del nuevo presidente venezolano, García dijo que “hoy mi cuerpo estaba acá, pero mi mente y mis sentimientos estaban en Venezuela. Estoy sorprendido, porque a pesar de todo lo que hemos pasado en 2013, 2014, 2017 y la cantidad de muertos que hemos tenido durante esas protestas, la gente salió a la calle, gracias al llamado de este nuevo presidente. Se inicia una ruta, un paso correcto y estamos entusiasmados por esta nueva lucha que se está presentando en el país. Sabemos que no va a ser fácil. Hay gente que está atornillada al poder, pero está acorralada, no pueden ir a ninguna parte del mundo”.

“Al fin llegó ese líder que necesitaba el pueblo venezolano. Aquí está un presidente interino que inicia la ruta del cambio. Ahora, a la distancia, junto a los familiares que están en Venezuela, debemos apoyarlo y no dejarlo solo, para que no volvamos a cometer los errores que cometimos en el pasado”, finalizó.