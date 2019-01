Suspendieron la reunión entre Pichetto y Lifschitz

La reunión prevista para mañana entre el senador nacional por el peronismo y precandidato a presidente de la Nación, Miguel Angel Pichetto, y el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, fue suspendida “por cuestiones de agenda”.

El encuentro. que se iba a realizar mañana desde las 11 en el despacho que el senador rionegrino tiene en el segundo piso del Palacio Legislativo. se pospuso sin fecha “por cuestiones de agenda”, según informaron voceros del legislador nacional.

La reunión se iba a producir luego de que ambos dirigentes mantuvieron encuentros por separado con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, a quien algunos sectores del peronismo no kirchnerista postulan como precandidato a presidente por Alternativa Federal.

De hecho, tras el encuentro con Lavagna en Cariló, gobernador santafesino declaró que el ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner “estaría dispuesto a encarar un proyecto presidencial”.