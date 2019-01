Los depósitos del sistema financiero crecieron 68% interanual

Los depósitos promedio del sistema financiero finalizaron diciembre en $4.127.440 millones, lo que en términos interanuales evidenció una tasa de crecimiento de la captación de fondos promedio de 68%, informó hoy una operadora local.

Medidos contra el cierre de noviembre, precisó el análisis de First Capital Group, los depósitos representaron un aumento nominal de 4,2%.

Al desagregar los depósitos por tipo de moneda el informe señaló que los nominados en pesos cerraron el último mes de 2018 con un aumento nominal promedio de 2% respecto a noviembre (aunque bajaron 0,2% si se coteja cada fin de mes), y llegaron a $ 2.879.642 millones.

En términos interanuales, la variación promedio de las colocaciones de diciembre en moneda nacional fue de 51% respecto del mismo mes de 2017.

En tanto, los depósitos nominados en dólares aumentaron en promedio 5,7% en diciembre respecto a noviembre (3,7% a fin de mes) y promediaron US$ 32.875 millones (6,9% de alza interanual).

En relación al mes anterior, los depósitos totales en el sector privado aumentaron 6,5% en diciembre (hasta $ 3.156.389 millones), lo que representó una evolución de 61% en términos interanuales, puntualizó First Capital.

Dentro de este sector, los depósitos promedio realizados a plazo fijo en moneda nacional aumentaron 2,2% respecto de noviembre, hasta $ 43.495 millones.

El informe observó un aumento en las colocaciones mayoristas mayores a un millón de pesos, que se elevaron en $27.167 millones, lo que representó un alza nominal de 5%, mientras los depósitos minoristas subieron 2,5%, ($16.328 millones) a pesar del contexto de baja de las tasas de interés pasivas en el mes.

Los depósitos totales a plazo fijo en dólares aumentaron a su vez 2,9% promedio respecto al nivel del mes anterior, señaló.

En el sector privado los depósitos a plazo en dólares cerraron con un aumento de US$ 380 millones (5,5%) impulsados por el segmento mayorista, que aumentó 10% mensual respecto a noviembre (US$ 163 millones), mientras las colocaciones minoristas en moneda extranjera avanzaron 4% en el mes y finalizaron en US$ 5.426 millones.

Por último, los depósitos bajo la modalidad UVA finalizaron el mes en $31.680 millones, lo que significó una disminución mensual de $ 4.654 millones en el mes (13%).