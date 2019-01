Gerardo Martino, el Tata al mando de la selección mexicana

Alumno aventajado de Marcelo Bielsa, predicador del fútbol con propuesta y reconocido por su rectitud. Así es Gerardo Martino, el Tata, el nuevo entrenador de la selección mexicana de fútbol.

Con 509 partidos, Martino es el jugador que más veces defendió la camiseta del equipo argentino Newells Old Boys. Fue leproso en tres etapas (1980-90, 1991-94 y 1995).

Si se fue del club de su natal Rosario y de Argentina fue para jugar unos cuantos meses -de más a menos- en el Tenerife de España.

De vuelta a Argentina se puso la camiseta de Lanús.

Aunque se retiró a los 34 años, Martino acepta que dejó de jugar desde los 30. Sus últimas experiencias se dieron en 1996 en el extranjero, un rato con el OHiggins de Chile y el Barcelona de Ecuador.

Aunque tuvo algunos llamados a la selección de Argentina, su romance con la Albiceleste no fue a más. A meses del Mundial de 1986, el técnico Carlos Salvador Bilardo lo sacó de la nómina.

Como jugador “yo tenía mucha técnica, pero no corría”, reconoce. Aun así fue parte del Ñuls (Newells) que se consagró campeón de liga de manera brillante en la temporada 1987-88.

También se coronó en los torneos 1990-91 y Clausura-1992 con un técnico que habría de ser decisivo en su carrera: Marcelo Bielsa.

.

– Encuentro decisivo con el Loco-.

.

Dicen que a Martino, ya convertido en entrenador, le gusta dirigir en chándal y no de traje, por imitar al Loco Bielsa. Pero no. “Es por comodidad, transpiro mucho”.

Cuando dirigió al Tata, el Loco lo impulsó a esforzarse más en la cancha y algo más: a pensar y a reflexionar el fútbol después de larguísimas y apasionadas charlas.

Era 1998 cuando Martino comenzó como entrenador. Tuvo un inicio discreto en tres clubes argentinos: Almirante Brown, Platense e Instituto.

Inspirado por Bielsa, siempre ha querido que sus equipos sean protagonistas y no especulen, que sean agresivos para recuperar la pelota desde arriba y sólo defender para contrarrestar la superioridad del adversario.

Eso sí, el rosarino acepta que en el modo de andar y hasta en el corte de pelo se parece a Bielsa.

.

– Profeta en tierra ajena -.

.

Martino tomó su pizarra y fue a ganarse la vida al balompié paraguayo. Tomó al Libertad de 2002 a 2003 y al Cerro Porteño en 2004.

Retornó a Argentina para asumir en Colón en 2005 y, un año después, se arregló para volver al Libertad, al que llevó a semifinales de la Copa Libertadores 2006. Eso lo catapultó a la selección paraguaya.

Con el Tata, la Albirroja dejó de esperar a los rivales para proponerles los partidos. Acostumbrados a quedarse en los octavos de final de las Copas del Mundo, los guaraníes dieron el salto de calidad con Martino en 2010 al llegar a cuartos de final. Un año después, alcanzaron la final de la Copa América.

.

– Honesto y digno ante el fracaso -.

.

Martino considera que ser identificado como discípulo de Bielsa ha hecho que no le falten las ofertas de trabajo.

A finales de 2011 tomó a su amado Newells ,que estaba amenazado por el descenso, y lo coronó en el Torneo Final 2013.

Después de esa coronación, ese mismo año fue propuesto para tomar el mando del Barcelona.

Su estilo de juego al toque y con posesión parecía ideal para el Barça que lideraba el astro Lionel Messi -rosarino cómo él-, pero resultó que el equipo perdió intensidad.

Martino sólo ganó la Supercopa de España 2013 y renunció en 2014 al completar el primer año del contrato.

Otro reto grande llegó meses después del Mundial de Brasil con la selección argentina, pero perdió dos finales de Copa América en 2015 y 2016.

.

– Se brincó la frontera -.

.

El Tata reencontró el éxito en una liga emergente como la Major League Soccer de los Estados Unidos, cuando el Atlanta United lo contrató en 2016.

La temporada 2017 fue discreta, pero en la 2018 Martino dio cátedra. El Atlanta se consagró campeón y el argentino se adjudicó el trofeo del Entrenador del Año.

Hacia septiembre, cuando la temporada aún no acababa, Martino ya había sido descubierto como el gran candidato para dirigir a la selección mexicana.

“El Tata Martino es un fenómeno”, declaró el ex astro Diego Maradona, actual director técnico de los Dorados de Sinaloa.

“Jugué con él en Newells. Es un estratega muy bueno que lo mismo que hacía jugando lo hace desde el banco”.

En su presentación como seleccionador mexicano este lunes, Martino se involucró con el objetivo de llevar al Tricolor a los cuartos de final de la Copa del Mundo Catar-2022 con “una selección que tenga una idea que el hincha inmediatamente la entienda. Después de eso, los resultados son consecuencia de una forma de jugar”.