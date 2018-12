Se confirmó el procesamiento con prisión de CFK por la obra pública

La Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner, por considerarla jefa de una asociación ilícita destinada a cobrar coimas a cambio del direccionamiento de la obra pública.

El tribunal también le trabó un embargo a la senadora nacional por Buenos Aires de 1.500 millones de pesos, en el marco de la denominada causa de los “cuadernos”, que surgió a partir de las anotaciones que hizo el chofer del ex funcionario detenido Roberto Baratta.

Con esta decisión, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el fallo del juez federal Claudio Bonadio, quien había anticipado que iba a avanzar con el pedido de desafuero en la Cámara alta cuando tuviera el respaldo del tribunal superior.

Los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia avalaron el argumento de Bonadio y coincidieron en que la ex mandataria tuvo “conocimiento del sistema de recaudación” en todo momento.

Además, los camaristas confirmaron los procesamientos con prisión preventiva del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, de Baratta y del ex secretario de Obras Públicas José López, como “organizadores” de la maniobra.

“El dinero recorrería un circuito que lo llevaría finalmente a las manos de Daniel Muñoz (fallecido ex secretario presidencial) y de ahí, a los ex mandatarios. En definitiva, es en Néstor Kirchner y Cristina Fernández donde el círculo termina por cerrarse”, señaló el fallo.

La Cámara agravó la situación de los empresarios Carlos Wagner, en calidad de arrepentido, y del detenido Gerardo Ferreyra, al considerar que actuaron como “organizadores” de la asociación ilícita y no como miembros.

Lo mismo en el caso del también arrepentido, Ernesto Clarens, que quedó procesado como “organizador” de la maniobra.

Además, ratificó los procesamientos con prisión preventiva de los ex funcionarios Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Oscar Thomas, como integrantes de asociación ilícita.

Los jueces, a la vez, revocaron la falta de mérito y procesaron a los empresarios Jorge Neira, Héctor Sánchez Caballero, Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta y Francisco Valenti como “partícipes necesarios” de cohecho, algo que había sido pedido por los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.

Entre los beneficiados por el fallo de la Cámara están el ex juez Norberto Oyarbide y los ex funcionarios Oscar Parrilli, Javier Fernández y Jorge Mayoral, ya que fueron revocados sus procesamientos y se les dictó la falta de mérito.

También la Cámara ordenó liberar a los detenidos Hernán Gómez, Fabián García Rawson, Walter Fagyas, Hernán del Río, Raúl Vertúa, Carlos Mundin, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain, estos dos últimos actualmente con prisión domiciliaria. .