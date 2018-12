El Fondo Monetario aprobó el tercer desembolso por u$s 7600 millones

Fondo Monetario Internacional -De esta manera, de los u$s 57.100 millones pactados en el préstamo stand-by para Argentina en un programa de 3 años, casi la mitad ya ingresan al país: con los u$s 7600 millones que entrarían el viernes, sumados a los u$s 15.000 millones de junio y los u$s 5700 millones de octubre, ya se transfieren unos u$s 28.300 millones.

En cada uno de los anteriores casos (junio y octubre), desde que el Board aprobó el desembolso tardaron dos días hábiles en que ingrese el dinero. Así, se espera que el viernes ingresen a las reservas internacionales en manos del Banco Central estos u$s 7600 millones. De esta manera, se engrosarán hasta sobrepasar los u$s 65.000 millones, tras los u$s 8730 millones que entraron el lunes del swap con China.

El FMI, luego de que el Board aprobó la segunda revisión del préstamo con Argentina, decisión que activó el tercer desembolso, difundió el “staff report”, que es el documento elaborado por el equipo técnico del organismo, liderado por Roberto Cardarelli.

En 78 página describen que la economía tocará fondo en los próximos meses y que se empezará a recuperar en el segundo trimestre del 2019, que la política monetaria va por buen camino y que son necesarias reformas estructurales para afianzar el crecimiento de mediano plazo.

En el comunicado de prensa, David Lipton, subdirector gerente que fue quien el funcionario que encabezó la reunión (porqueChristine Lagarde estaba viajando en visita oficial a Ghana, SudAfrica, y Angola), marcó que “hay señales tempranas de que el programa de reforma económica rediseñado, que incluye un nuevo el marco de la política monetaria, está dando resultados”.

En ese sentido subrayó que “el peso se ha estabilizado y la inflación, aunque todavía alta, ha comenzado a disminuir, a medida que el traspaso de la depreciación del peso pasado está disminuyendo”.

No obstante, reconoció que “la economía argentina aún se está contrayendo y sigue siendo vulnerable a los cambios en el sentimiento del mercado. Se espera que la actividad económica comience a recuperarse en el segundo trimestre de 2019″.

Sobre el presupuesto 2019, resaltó que se aprobó “con un amplio apoyo político” y que esto “ayudó a consolidar la confianza en el plan de reforma económica y la continuidad de las políticas de las autoridades”.

Para los años siguientes marca que “será fundamental continuar salvaguardando los objetivos fiscales frente a los desafíos de implementación y la recaudación de ingresos más débil de lo esperado“.

Sobre la política monetaria señaló que “el compromiso continuo con el crecimiento cero en el dinero base y con el tipo de cambio determinado por el mercado fortalecerá aún más la credibilidad del marco de política monetaria, expectativas de inflación, y mejorar la resistencia de la economía a los choques externos. Se están realizando preparativos para recapitalizar el banco central y mejorar su funcionamiento e independencia”.

Para más adelante dijo que, “a medida que la economía se estabilice, sería clave hacer pivotar la agenda de reformas para impulsar el crecimiento a mediano plazo”.

Entre otros aspectos subrayó que “sería importante continuar eliminando las distorsiones en el sistema tributario, mejorando las regulaciones del mercado laboral, colocando el sistema de pensiones en una base financiera sostenible y fortaleciendo la gobernabilidad”.

“La implementación constante y constante del plan de estabilización será esencial para tranquilizar a los inversores nacionales e internacionales,consolidar el retorno a la estabilidad macroeconómica de Argentina y mejorar de manera duradera los estándares de vida de todos los argentinos”, concluyó.