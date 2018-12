Gallardo y los seis supervivientes de Japón-2015

El 20 de diciembre de 2015, River Plate perdió ante el Barcelona por 3-0 en la final del Mundial de Clubes: el entrenador Marcelo Gallardo y seis jugadores que siguen en el plantel tienen desde el martes una nueva oportunidad en este torneo anual FIFA.

Los defensas Jonatan Maidana y Milton Casco, los volantes Leonardo Ponzio, Gonzalo Pity Martínez y Camilo Mayada, y el atacante Rodrigo Mora continúan a las órdenes del Muñeco Gallardo, en un plantel que ha vivido una gran renovación, pero la ilusión por la gloria mundial sigue intacta.

De ellos, únicamente Maidana jugó los 180 minutos entre la semifinal ganada 1-0 al Sanfrecce Hiroshima nipón y la final ante el gigante azulgrana. Por contra, Casco no jugó en aquel torneo pese a estar en la lista.

– Maidana y Ponzio, dos emblemas -.

Dos jugadores emblemáticos y carismáticos de River, Maidana y Ponzio, tienen ahora la ocasión de sacarse la espina de 2015.

Ponzio no tuvo acierto ofensivo en aquella cita. Fue cambiado en el minuto 56 de la semifinal contra el Sanfrecce, cuando el partido estaba atascado con empate sin goles, antes de que un tanto de Lucas Alario permitiera la victoria argentina en ese partido de Osaka.

En la final de Yokohama, Ponzio fue cambiado incluso antes, en el descanso, cuando el Barça iba ganando 1-0 con tanto de Lionel Messi. En la segunda mitad, dos dianas del uruguayo Luis Suárez sentenciaron.

Ponzio es ahora el capitán de los Millonarios a sus 36 años.

Se perdió la ida de la final de la Libertadores en la Bombonera por una lesión muscular, pero sí estuvo en el Santiago Bernabéu el pasado domingo, en la histórica victoria 3-1 sobre Boca, que abrió las puertas a este Mundial de Clubes.

Por su parte, Maidana (33 años) estuvo en los dos partidos de Japón-2015 íntegramente, pero junto a sus entonces compañeros de la zaga no pudo defender a River del huracán de las estrellas sudamericanas del ataque del Barcelona.

– Mora y Mayada, la huella uruguaya -.

Los uruguayos Rodrigo Mora y Camilo Mayada estuvieron igualmente en Japón hace tres años, aunque su aportación fue diferente.

Mora jugó toda la semifinal y la primera parte de la final, mientra que Mayada apenas entró para los cinco últimos minutos del duelo de semis contra el equipo de Hiroshima.

El estado físico de Mora es precisamente una de las preocupaciones del cuerpo técnico de Gallardo, después de que tuviera que acortar una de las sesiones de entrenamiento en Al Ain, lo que disparó las alarmas.

El otro uruguayo del plantel actual de River Plate, el volante Nicolás De la Cruz (21 años) se unió al equipo en 2017, por lo que no estuvo en el Mundial de Clubes de 2015, donde sí formaba parte del equipo argentino su hermano Carlos Sánchez.

– Pity Martínez, el adiós -.

Rodrigo Pity Martínez, de 25 años, se prepara para el adiós a River Plate ya que pasará después del torneo al Atlanta United estadounidense.

Llegó a River Plate en aquel 2015 por petición de Gallardo y en estos años ha entrado en la historia del club, especialmente con su aportación en la final de Madrid del pasado domingo en la Libertadores, donde puso el 3-1 definitivo en el descuento final de la prórroga (120+2).

Es uno de los jugadores más queridos por la hinchada, que le ha dedicado canciones. Su favorita, “El Pity, qué loco está”.

– Milton Casco, una segunda oportunidad -.

De los seis supervivientes en el plantel de Japón-2015 a Emiratos-2018, Milton Casco fue el único que no jugó en el país nipón.

Ahora, a sus 30 años, se ha reconvertido a lateral, un puesto en el que se siente cómodo, y se ha hecho un hueco en el equipo de Gallardo.

Titular en el Bernabéu, está llamado a asumir responsabilidad en el Mundial de Clubes, un torneo que le ilusiona.

“¿Por qué no podemos soñar? Nos tenemos que preparar de la mejor manera y tener las mayores expectativas”, afirmó tras la práctica del viernes en Al Ain, contando las horas ya para el debut en el torneo.