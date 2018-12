Aguad, a familiares de la tripulación: “Todo lo que nos pidieron lo hicimos”

Familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan cuestionaron hoy al ministro de Defensa, Oscar Aguad, durante su presentación ante el Congreso y el funcionario les remarcó que “todo” lo que le pidieron al Gobierno se hizo.

Zulma Sadoval, madre de Celso Vallejos, fue la que criticó con mayor dureza al ministro, al afirmar que la situación vivida por los familiares es “por culpa del Gobierno y el Ministerio de Defensa”.

“Usted nos miente. El submarino se encontró hace mucho tiempo y nos sigue mintiendo”, lanzó Sandoval, quien manifestó así su desconfianza respecto de la versión oficial.

Frente a esa acusación, el funcionario respondió: “Si usted tiene alguna prueba de que el submarino fue encontrado antes, estaría bueno que la acompañe”.

“Todo lo que nos pidieron lo hicimos”, remarcó Aguad y detalló: “Subimos un vidente al barco (de búsqueda) para contener a los familiares. Siempre los subimos al barco. Los hicimos participar de la licitación. Aceptamos las condiciones de que al barco subieran tres familiares. Hace un año les pagamos alojamiento en Mar del Plata. Nos pidieron ir al sur, les pagamos el pasaje al sur”.

Frente a las críticas por el tiempo que transcurrió hasta que el Gobierno llamó a licitación para contratar a una empresa que llevar a cabo la búsqueda, luego de que se retiraran los buques de países que colaboraron con esa tarea, Aguad subrayó que se les dio “participación a los familiares en el procedimiento de la licitación, algo inédito”.

Por su parte, Miguel Toconás, hermano del cabo Mario Armando Toconás, preguntó al ministro “por qué el casco” del submarino hallado “está entero si la reparación de media vida está mal hecha”, en referencia a una de las declaraciones del funcionario.

Aguad respondió: “No es un problema del casco. De todas maneras no le puedo contestar esa pregunta. Hay una hipótesis que revela responsables y no se puede adelantar esa prueba. No es porque sea secreto, sino porque hay un secreto de sumario y yo no puedo revelar las cosas que están adentro del sumario”.