Trump cancela su cita con Putin en el G20 por crisis de Ucrania

Crisis en Ucrania – El presidente estadounidense, Donald Trump, canceló el jueves una reunión prevista al margen de la cumbre del G20 en Argentina con su homólogo ruso, Vladimir Putin, poco después de estimar que era un “muy buen momento” para la cita y luego de que el Kremlin la confirmara.

En un tuit, Trump dijo que la reunión no tendrá lugar hasta que no se solucione el enfrentamiento entre Moscú y Kiev por la toma rusa de tres buques militares ucranianos el domingo pasado.

“Basándome en el hecho de que los barcos y los marineros no han sido devueltos a Ucrania por Rusia, he decidido que sería mejor para todas las partes involucradas cancelar mi reunión previamente programada en Argentina con el presidente Vladimir Putin”, escribió Trump en Twitter.

“¡Espero una cumbre significativa (con Putin) de nuevo tan pronto como esta situación se resuelva!”, agregó.

El mandatario hizo el anuncio minutos después de despegar en helicóptero desde la Casa Blanca para abordar el Air Force One con destino a Buenos Aires, donde este viernes y sábado se reunirán los principales líderes mundiales.

Pero justo antes de subirse al aparato posado en el jardín de la residencia, Trump había dicho que la cumbre del G20 sería un “muy buen momento” para reunirse con Putin.

“Probablemente me reuniré con el presidente Putin. No hemos cancelado esa reunión. Estaba pensando en eso, pero no lo hemos hecho. Creo que es un muy buen momento para tener la reunión”, dijo Trump a periodistas.

Más temprano, en declaraciones a la prensa desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había confirmado el encuentro entre ambos mandatarios.

Dijo que comenzaría alrededor del mediodía del sábado con “breves conversaciones entre los líderes”, seguidas de intercambios entre delegaciones de ambos países que podrían durar alrededor de una hora.

“Necesitamos pensar en cómo comenzar a hablar sobre los temas de las relaciones bilaterales, los temas de seguridad estratégica y desarme y los conflictos regionales”, dijo Peskov.

“No tenemos que estar de acuerdo en todos los temas y, es más, eso puede ser imposible, pero necesitamos hablar. Eso no solo interesa a nuestros dos países, sino a todo el mundo”.

.

– “Muy importantes” -.

=====================.

.

La captura por parte de Rusia de tres buques militares ucranianos el domingo frente a las costas de Crimea, amenaza con ensombrecer la cita del G20.

El incidente entre Rusia y Ucrania ha centrado la atención internacional en el prolongado conflicto en la antigua república soviética, en la que Moscú apoya a los insurgentes en el este y controla completamente la península ucraniana de Crimea en el sur.

“Voy a recibir un informe completo en el avión sobre lo que sucederá con respecto a eso, ya que eso determinará lo que vamos a hacer”, dijo el jueves Trump antes de abordar el helicóptero, considerando las conversaciones con Putin como “muy importantes”.

Trump había sugerido esta semana que podría cancelar su encuentro con Putin en Buenos Aires.

“No me gusta esa agresión”, dijo Trump sobre lo ocurrido en Ucrania. “No quiero esa agresión en absoluto”, en señaló en entrevista con el Washington Post.

Las embarcaciones ucranianas intentaban atravesar el Estrecho de Kerch desde el Mar Negro hasta el Mar de Azov, pero las naves rusas no les permitieron acceder y fueron perseguidas en aguas internacionales.

Kiev ha exigido el regreso de sus barcos y la liberación de 24 marineros tomados prisioneros durante el enfrentamiento.