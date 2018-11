“La Superfinal será como una final olímpica”, aseguró Emanuel Ginóbili

El ex basquetbolista Emanuel Ginóbili, campeón con Argentina en los Juegos de Atenas 2004, aseguró hoy que el partido entre River y Boca en el estadio Monumental por la definición de la Libertadores será como una “final olímpica”.

“Voy a ver el partido. Me gustan los deportes, me gusta observar las acciones y reacciones de los jugadores en un momento como ese, donde más presiones no puede haber. Es como una final olímpica, es algo donde no hay mañana”, afirmó en un evento organizado por ESPN en el país.

“Voy a seguir el superclásico con algún amigo y con total imparcialidad. Me encanta ver cómo reaccionan los atletas ante la adversidad, cómo lo siente la gente”, comentó, aunque hace tiempo manifestó ser simpatizante de River.

Asimismo, Ginóbili recordó la derrota de San Antonio Spurs, su equipo en la NBA de los Estados Unidos y del que se retiró recientemente, contra Miami Heat en la final de la temporada 2012-2013 y les pidió a los jugadores que “disfruten”.

“No es fácil cuando uno tiene una mochila de 200 kilos encima. A veces no se duerme la noche anterior, viene algún fantasma, decimos qué hacemos si ganamos, si perdemos, vemos todo el planteo del juego, el rival… No es fácil disfrutarlo, pero les deseo, de corazón, que lo hagan porque es algo que el 95% no va a poder repetir”, concluyó “Manu”.