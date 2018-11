La suspensión de trabajadores de Aerolíneas se debe a “un paro salvaje”

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, explicó que la suspensión de 376 empleados de Aerolíneas Argentinas fue una decisión tomada por “quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante la empresa” y que lo hicieron tras la “realización de un paro salvaje”, por lo que instó a que “vuelva la cordura”.

“Más allá de que todas las empresas aéreas del mundo tienen conflicto, no son de esta naturaleza”, apuntó en referencia a las asambleas sindicales que paralizan la prestación del servicio.

Los gremios aeronáuticos que conforman el plantel de empleados de Aerolíneas Argentinas anunciaron hoy un paro total para el próximo lunes, en rechazo a las suspensiones y por mejoras salariales.

“Fue un paro salvaje” consideró anoche Frigerio en referencia a las asambleas de sindicatos aeronáuticos que el 8 de noviembre pasado dejó a miles de pasajeros varados a causa de la cancelación de vuelos.

“Frente a esta actitud, los que están con la responsabilidad de llevar adelante la empresa tomaron esta determinación”, precisó en declaraciones a La Nación +.

Frigerio también descartó que se vaya a privatizar la aerolínea de bandera.

“Aerolíneas está todavía en un limbo, es lo que nos dejó el gobierno anterior, pero no estamos pensando en ninguna privatización, tenemos que agarrar lo que tenemos, mejorar la productividad, el déficit, y creo que tenemos chance de hacerlo, pero para eso necesitamos el trabajo en equipo con los representantes de los trabajadores”, comentó.

“En general, lo que hacen (los trabajadores) es parar a la empresa, es decir, tratar de perjudicar a la empresa, no a la gente. Tratan de avisar con antelación para evitar que la gente vaya casi hasta la puerta del avión y ahí se enteren de la medida”, ejemplificó.

“Tuvimos un fin de semana largo que nuevamente fue récord, y hay mucho trabajo por hacer, muchos argentinos volando por primera vez y nuestra aerolínea de bandera es fundamental para eso”, puntualizó el ministro.

Y en el mismo sentido pidió a los dirigentes sindicales “mucha prudencia” y tener en cuenta a “la gente y a los trabajadores”.

“Hay un sindicato en Aerolíneas que está muy identificado con el kirchnerismo, pero más allá de las banderas partidarias hay que defender a la aerolínea”, subrayó Frigerio.