Sturzenegger acusó a Peña como promotor de su salida del Banco Central

Transcurridos cinco meses desde su renuncia al frente del Banco Central, Federico Sturzenegger, disparó contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a quien señaló como el principal responsable de su salida de la autoridad monetaria.

La confesión la realizó en una charla realizada en Harvard, donde el ex funcionario intentó explicar su fallida estrategia para combatir la inflación.

Allí, Sturzenegger reveló que permanentemente concurría a Casa Rosada para dar detalles de su gestión ante el jefe de Gabinete, quien lo recibía con asesores económicos.

El ex jefe del Central acusó a Peña de haber “impedido ejecutar una política monetaria más dura” para frenar la escalada de precios.

Según lo publica el diario BAE, en los encuentros en Casa Rosada, Sturzenegger dijo que Peña lo desafiaba de la siguiente manera: “Yo no entiendo nada de economía pero el resto de las personas que están en esta sala me dicen que no hay que hacer lo que vos decís”.