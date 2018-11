Polémica por el trabajo infantil tras la defensa de un diputado oficialista

La polémica generada en Jujuy ante las acusaciones que vinculan al gobierno provincial con la explotación de trabajo infantil, volvió a tomar fuerza hoy luego de que el diputado del oficialismo Marcelo Nasif aseguró que “en el campo los chicos ayudan a sus padres” con “tareas absolutamente livianas” que, además, aportan “a la cultura del trabajo”.

La declaración del diputado massista, quien integra el interbloque que responde al gobernador Gerardo Morales, fue realizada mientras sesionaba la legislatura provincial y viralizada anoche en redes sociales a través de un vídeo difundido por diputados y representantes de otros sectores políticos.

“Se habla del trabajo infantil y debo decir que creo que todos los que estamos aquí nunca tuvimos ningún problema, ni nada nos pasó por ayudar a nuestros padres cuando éramos niños”, advirtió inicialmente Nasif.

Y agregó: “me imagino que esa situación a la que se menciona toma registro en el campo. En el campo los chicos ayudan a sus padres, ayudan en esas frágiles economías que tienen. Y muy bien le vienen algunos pesos que hacen con trabajos que solamente los chicos pueden hacer”.

Remarcó que se trata de “tareas absolutamente livianas”, que “hacen a la cultura del trabajo. Es bueno que todos aprendamos porque hay algunos que si de chicos ni ven una pala, cuando la ven de grande se infartan”.

La polémica se inició luego de que el diario El Tribuno de Jujuy publicara que, en lo que va de 2018, “45 adolescentes, de entre 10 y 17 años”, consiguieron “autorizaciones laborales”, acorde a datos surgidos del encuentro de Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil del Noa, en la capital jujeña.

La noticia se replicó en medios nacionales y alcanzó el repudio de diferentes sectores partidarios, que llevaron a que el martes pasado el ministro de Trabajo jujeño, Jorge Cabana Fusz acudiera a dar explicaciones en la legislatura provincial.

El funcionario explicó que no se trataba de “autorizaciones” sino de “certificaciones”, entre las cuales cinco de las realizadas correspondían a niños de entre 10 y 15 años para actividades relacionadas con la publicidad de ropa infantil, con la autorización de sus padres; aunque no dio mayores detalles de la existencia o no del resto de casos.