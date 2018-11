Propietarios de máquinas cosechadoras de caña de azúcar que prestan servicio al ingenio La Esperanza se reunirán la semana próxima con autoridades del gobierno jujeño para negociar los pagos adeudados desde septiembre, que motivaron una huelga que se extendió desde el lunes hasta el martes 6, informaron hoy fuentes vinculadas al complejo fabril.

“Llegaron a un acuerdo hasta la próxima semana. Si no hay una solución los proveedores se retirarían del ingenio y ahí tendríamos un problema grande porque son los que bajan las cañas a los trapiches”, señaló a Télam el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros (Soea) de la Esperanza, Sergio Juárez.

Detalló que la medida de fuerza se extendió hasta la tarde de ayer, lo que provocó que quedara casi paralizado el trabajo durante la jornada, permaneciendo solo en funcionamiento la caldera.

Sobre lo adeudado a los proveedores, comentó que “se les debe septiembre y octubre”, pero que “además tienen algunos cheques que les fueron rebotados”, por lo que esperan a la reunión de la semana próxima, que aunque no tiene día fijado, incluye una “promesa de pago”, sostuvo Juárez.

Por otro lado, el referente azucarero se refirió al pago de salarios a los trabajadores y dijo que los mismos se vienen retrasando cada vez más. “Hace tres años cobrábamos en la primera semana del mes, hoy llega al día 17 y todavía están viendo si depositan los pagos, cuando, por ejemplo, una tarjeta de crédito vence el 10”.

En ese sentido, reprochó que se debería “estar mejor” en relación a los pagos, ya que el año pasado eran 1.300 y hoy son 600 y aun así “no alcanza la plata”, razón por la cual mañana ingresarán un pedido al ministerio de Producción, para tener acceso a una rendición de cuenta sobre el azúcar y el resto de las producciones en el complejo.

El ingenio la Esperanza, bajo administración estatal, se encuentra en el último tramo de su proceso de venta al grupo colombiano Omega, que se estima se concluirá a fines de noviembre.

Desde el gobierno provincial ya habían hecho eco de tratar de “llevar tranquilidad” sobre la situación, al asegurar que se pidió un informe detallado de los pagos adeudados, y que se está trabajando “como en los últimos tres años, en los que se ha garantizado la conclusión de la zafra y de todo el proceso”.

“Esta situación no escapa a la realidad económica nacional. Cuando asumimos teníamos un déficit de US$ 44 millones proyectados, en este año el objetivo era llegar a cero, pero con el cambio de la situación económica vamos a llegar a un déficit de US$ 15 millones, fruto del crecimiento de los costos, todos dolarizados, junto a un precio de la azúcar deprimido”, indicó a Télam el ministro de Producción jujeño, Juan Abud Robles.