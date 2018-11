Martínez, autor del gol de la clasificación: “Ya sabía dónde patear”

El mediocampista Gonzalo “Pity” Martínez, autor del penal que permitió hoy a River dar vuelta a Gremio en Brasil y llegar a la final de la Copa Libertadores, confesó que ya tenía decidido dónde patear desde un primer momento y reveló que el logro le dio “una felicidad enorme”.

“Fue la lluvia bendita, tenemos mucho huevo, me quiero quedar todo el día en esta cancha, no me quiero ir más”, confió sobre el diluvio que acompañó casi todo el partido revancha de las semifinales, en el Arena do Gremio de Porto Alegre.

El mendocino Martínez, que ingresó desde el banco de suplentes ante la necesidad de dar vuelta la historia en el complemento, reveló lo que pensó en el momento de estar a doce pasos de la gloria, con el tiempo cumplido.

“Ya tenía definido dónde patear. Quería agradecerle a Nacho (Scocco) que me vio con confianza, me dio su apoyo. River es un gran grupo y es muy merecido”, explicó.

Y sobre el partido, analizó: “Fue un buen primer tiempo, el único equipo que estaba en la cancha era River, con el gol se nos complicó, pero tuvimos actitud y la idea de juego que nos da el técnico. Así que tengo una felicidad enorme”.

Además, el delantero colombiano Rafael Santos Borré, autor del empate parcial en Porto Alegre con un desvío de cabeza, graficó que el “Millonario” “no tiene resurrección, tiene corazón para jugar hasta el final”.

“Estábamos convencidos mentalmente de que durante toda la llave fuimos superiores”, aseguró el cafetero, que tuvo un despliegue agotador.

Por último, el defensor Javier Pinola explicó que les faltó “ser más eficaces” en el primer tiempo para no sufrir tanto hasta el final.

“Nos faltó ser eficaces, en el segundo tiempo tuvimos algún bache, no podíamos encontrar el ritmo de partido, este grupo confió hasta el ultimo minuto, vinimos con muchas ganas de ganar. Vinimos con mucho respeto pero sabíamos que éramos superiores”, finalizó.