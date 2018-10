Estatales jujeños percibirán ayuda de entre $800 y $1700

Trabajadores estatales de Jujuy percibirán una “ayuda de emergencia” de entre 800 y $1700 luego de una nueva reunión mantenida hoy entre autoridades del gobierno provincial y referentes de gremios estatales, que sin embargo calificaron las mejoras como “insuficientes”.

“Hemos vuelto a conversar y a tratar de ponernos de acuerdo, con una mejora sustancial respecto a la última propuesta”, indicó el ministro de Hacienda provincial, Carlos Sadir, al finalizar cerca del mediodía la reunión mantenida con referentes del Frente Amplio Gremial de Jujuy para intentar acordar un aumento salarial adicional al 15%pautado para este año.

El funcionario agregó que se trata de “una ayuda extra, de emergencia, no remunerativa, no bonificable, pero que se va agregar al salario mensual”, que va a impactar en las remuneraciones de octubre y no incluye a “funcionarios designados por decreto”.

Sobre la liquidación, que significará “unos $130 millones mensuales extra en salarios”, Sadir detalló que para un primer tramo de trabajadores que cobren hasta $25000 el aumento será de $1700; los que perciban hasta $40000 recibirán $1300; mientras que, en un tercer y último tramo, los que cobren por arriba de los $40000 se les dará $800.

Por su parte, los referentes de los gremios estatales aseguraron que “no hubo consenso” porque las cifras “son insuficientes”, según indicó a Télam Susana Ustarez, secretaria general de Apoc Jujuy (Asociación del Personal de los Organismos de Control).

Los estatales jujeños habían solicitado una suma fija $3000 y, si bien el Gobierno provincial mejoró en dos oportunidades su ofrecimiento, el ministro de Hacienda aclaró que no había “forma de afrontar lo que piden”.

Por otra parte en horas de la tarde se prevé una nueva reunión paritaria con los gremios docentes, en la que el gobierno pretenderá cerrar una propuesta similar a la realizada a los trabajadores estatales, con un monto fijo de aumento.