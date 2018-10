El FMI aprobó el programa de créditos y libera u$s 5.700 millones

El Directorio del FMI anunció hoy la aprobación del Acuerdo Stand By con Argentina por u$s 56.300 millones de dólares y en ese marco aprobó el desembolso de u$s 5.700 millones que se hará efectivo en los próximos días.

“El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó el día de hoy la primera revisión del desempeño económico de la Argentina en virtud del Acuerdo Stand-By (SBA) de 36 meses que fue aprobado el 20 de junio de 2018”, informó la entidad a través de un comunicado.

La conclusión de esa revisión le permite a las autoridades argentinas “obtener aproximadamente US$5.700 millones, lo que eleva los desembolsos totales desde junio hasta aproximadamente a US$20.400 millones”.

El Directorio también aprobó una ampliación del Acuerdo Stand-By “que incrementa el acceso hasta aproximadamente u$s 56.300 millones”.

En un comienzo, el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estimó que la ayuda del Fondo rondaría los u$s 57.100 millones,

“Las autoridades han solicitado usar este financiamiento del FMI como apoyo presupuestario”, destacó el organismo.