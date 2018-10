Fuga de gremios de la CGT: un grupo de sindicatos decidieron quedarse

En medio de versiones de una posible fuga de gremios de la CGT tras la salida de Juan Carlos Schmid, finalmente un grupo de sindicatos que integraban el moyanismo pero que en los últimos meses tomaron distancia del camionero decidieron hoy permanecer dentro del Consejo Directivo de la CGT.

Se trata de los gremios de Judiciales, Cerveceros y Empleados de Seguro, cuyos secretarios generales Julio Piumato, Carlos Frigerio y Jorge Sola, se reunieron este martes y acordaron seguir ocupando sus sillas en el Consejo Directivo.

Estos dirigentes integraron durante años el séquito de aliados de Hugo Moyano, pero en los últimos meses tomaron distancia de la estrategia que adoptó el camionero, al igual que el renunciado Schmid, de intensificar el conflicto con el Gobierno y acercarse políticamente al kirchnerismo.

Se especulaba con que el titular del sindicato de Panaderos, Abel Frutos, también iba a formar parte de este encuentro en la sede de Judiciales pero al final no asistió, aunque ratificó la misma postura que definieron esos gremios.

“Hay que cumplir el mandato de cuatro años que se acordó para esta gestión. No puede ser que algunos dirigentes se pelean con el Gobierno y hay que cambiar todo”, dijo Frutos a NA.

Tras el alejamiento de Schmid, otros dos gremios anunciaron que seguirán sus pasos, el de Aeronavegantes que lidera Juan Pablo Brey y el de Peajes que conduce Sergio Sánchez, dos dirigentes que responden a Facundo Moyano.

Se espera que en breve el titular de Canillitas, Omar Plaini, anuncie también su renuncia al Consejo Directivo, pero al parecer la fuga se detendría allí.

Hugo y Pablo Moyano fogonean la salida de dirigentes cercanos de la conducción de la central obrera, en medio de la interna entre “combativos y “dialoguistas”, a fin de debilitar a los dirigentes de los grandes gremios y forzar un llamado a elecciones de autoridades.

No obstante, esos gremios cercanos a los Moyano no tienen gran peso específico dentro de la CGT ya que son de poca cantidad de afiliados, por lo cual la maniobra de los referentes de Camioneros de intentar “vaciar” la actual CGT se percibe complicada, más aún con la decisión que adoptaron algunos de sus ex aliados este martes.