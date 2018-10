Debate por el Presupuesto: la oposición condiciona su respaldo

La Cámara de Diputados retomará el jueves el debate sobre el proyecto del Presupuesto, cuando concurra el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, en tanto que asoman algunas resistencias en sectores de la oposición dialoguista, que condicionan su respaldo a que se efectúen cambios en el texto oficial.

La exposición del funcionario en la Comisión de Presupuesto y Hacienda será a las 10:00 en el Anexo C, un día después de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, vuelva a la Cámara baja.

El Gobierno daba por descontado que la oposición más dura (el Frente para la Victoria, el Movimiento Evita y el Frente de Izquierda) iba a inclinarse por el rechazo pero confiaba en que el bloque peronista ligado a los gobernadores no iba a hacer olas ni a exigir condiciones duras.

Sin embargo, en las últimas horas se abrió un frente inesperado con el pedido del bonaerense Diego Bossio para que el Poder Ejecutivo retire la iniciativa oficial y “reelabore en su totalidad” el cálculo de ingresos y gastos para el año próximo, en sintonía con un requerimiento idéntico que había realizado la bancada kirchnerista días antes.

La movida del ex titular del ANSeS, sin embargo, no contó con el aval de muchos de sus compañeros que responden al bloque de gobernadores, quienes se mantienen la expectativa de que el Gobierno acepte cambios al texto actual, de manera que sea viable un acuerdo.

En diálogo con NA, el salteño del bloque Justicialista Javier David consideró que “no tiene tanto sentido reelaborar todo” el proyecto ya que, más allá de ciertos retoques necesarios en las estimaciones macroeconómicas, el Gobierno tiene una decisión en torno a una matriz presupuestaria determinada.

No obstante, el legislador aclaró que “así como está no se puede votar” y que no es posible “consentir rebajas” en algunos sectores.

Si bien reconoció que en la bancada justicialista las opiniones están “divididas”, David desestimó una postura de rechazo general y pidió “esperar dos semanas” para analizar qué concesiones el oficialismo está dispuesto a aceptar.

“Hay un gran sector de la oposición, en el que me incluyo, que cree que así como está no se puede votar. Pero una cosa es no hacerse cargo de lo que el Gobierno propone y otra el rechazo en cualquier instancia. Si decimos que lo rechazamos no habría ninguna instancia de negociación. Hay que esperar estas dos semanas y después veremos. Tampoco sirve que no haya Presupuesto y que el Gobierno pueda manejar discrecionalmente los montos del año que viene”, advirtió.