“Hay Universidad desde Ushuaia hasta la Quiaca”

Universidad – Así lo expresó el Decano de la Facultad de Ingeniería, Ing. Gustavo Lores, luego de que este lunes 17 de septiembre iniciara el dictado de clases del primer grupo de estudiantes universitarios de la carrera Analista Programador Universitario.

Tal como estaba previsto, iniciaron las clases del primer año de la carrera Analista Programador Universitario (APU) de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) en instalaciones de las Aulas Taller de la Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”, construidas y acondicionadas por la Municipalidad Andina de La Quiaca. Son 65 los estudiantes universitarios que comenzaron su primera clase este lunes mientras que alrededor de otros 40 se encuentran cursando el Trayecto de Formación Complementaria (TFC) para el ingreso del próximo año. Cabe destacar que la Facultad de Ingeniería comenzó también en este 2018, el dictado del primer año de las carreras de Ingeniería a través de su Extensión Áulica en la localidad de Libertador General San Martín.

En el marco del “Día del Profesor”, el acto inaugural de clases de la carrera Analista Programador Universitario de la Facultad de Ingeniería de la UNJu, tuvo lugar el lunes 17 de septiembre en horas de la mañana y medio día en las afueras de las “Aulas Taller de la Sede La Quiaca de Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”” , y contó con la participación del Intendente de la Municipalidad Andina de la Ciudad de La Quiaca, Dr. Miguel Ángel Tito; el Decano de la Facultad de Ingeniería, Ing. Gustavo Lores; la Coordinadora de la Extensión Áulica de la Facultad de Ingeniería en La Quiaca, Lic. Carolina González; un docente universitario de la Extensión Áulica de la Facultad de Ingeniería en Libertador General San Martín, Lic. Víctor Mamaní; el Jefe de Escuadrón Nº 21 de Gendarmería Nacional con asiento en La Quiaca, Comandante Severo Emilio Haberkrn; y personal de la nueva Extensión Áulica de la Facultad de Ingeniería en La Quiaca; además acompañaron el Acto, directivos, docentes y estudiantes de Escuelas Secundarias de La Quiaca y de la Escuela Preuniversitaria de Minas “Dr. Horacio Carrillo”, junto a la comunidad presente en general.

En oportunidad del acto, el Intendente local, Dr. Miguel Ángel Tito, presentó 10 notebooks con las que inicialmente trabajarán los estudiantes de la carrera APU como así también la puesta en funcionamiento de una fibra óptica para un mayor rendimiento de Internet en las prácticas de las cátedras. Además, se inauguró el taller metalúrgico para la Escuela de Minas Sede La Quiaca, e hizo entrega de una impresora 3D con materiales para las prácticas de los estudiantes de dicha Escuela Preuniversitaria. El Intendente quiaqueño, Dr. Tito, destacó en su discurso la decisión municipal de invertir y fortalecer en la Educación Superior Universitaria porque “el Estudio es la herencia que hay que dejarle a los chicos”, y en ese sentido, adelantó sobre el optimización de las condiciones edilicias y la construcción de más aulas para el dictado de las carreras tanto de la Facultad de Ingeniería como de la Facultad de Ciencias Agrarias. En esa línea, remarcó la necesidad de más Programadores en la región ya que en La Quiaca “sólo hay tres” por lo que quienes egresen de la carrera Analista Programador Universitario “jugarán un papel importante en el desarrollo integral de las zonas francas”. Por otro lado, el Decano de la Facultad de Ingeniería, Ing. Lores, remarcó la importancia del inicio de una carrera universitaria en la ciudad de La Quiaca expresando que “es parte de la función de la Universidad Pública estar donde se la necesita, para nosotros es un gran esfuerzo en todo sentido en momentos donde el financiamiento de la Educación Superior está pasando no por su mejor memento precisamente pero entendemos que, mostrando acciones y saliendo a los lugares en donde somos necesarios, contribuimos a que se reconozca y se visibilice la importancia que tiene la Educación Superior en todo el país, y hoy podemos decir que hay carreras universitarias desde Ushuaia hasta La Quiaca lo cual no es menor”, puntualizó y subrayó “acá hay que destacar fundamentalmente el esfuerzo del pueblo de La Quiaca del interés que puso y de la gestión del Intendente, el Dr. Miguel Ángel Tito, para poner a disposición de la Facultad un lugar excepcional, espléndido, con todos las comodidades para que los chicos se sientan en una Universidad así que es muy emocionante”. Por otro lado, se refirió a las Extensiones Áulicas en la Provincia y dijo que “en estos últimos dos años estamos saliendo al interior en forma decidida, ya lo habíamos hecho en 2008 en San Pedro, pero ahora Libertador y La Quiaca son dos proyectos emblemáticos para la provincia de Jujuy” y concluyó diciendo “invito a toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería a unirnos en el sostenimiento de las carreras universitarias y de los proyectos que tienen impacto social como este”.

Por su parte, la Lic. Carolina Gonzalez, coordinadora de la Facultad de Ingeniería en San Pedro de Jujuy, articuladora con la escuela de Minas en La Quiaca y actual coordinadora en la Extensión Áulica de La Quiaca, detalló sobre el inicio de la carrera en dicha ciudad y dijo “comenzamos el dictado hasta diciembre de las materias de 1º año que son tres: Herramientas Informáticas, Programación e Inglés I, y al mismo tiempo se está dictando el Trayecto de Formación Complementaria que es para el ingreso a la carrera en 2019”, e informó que son 65 los ingresantes entre los cuales se encuentran “cursando alumnos de las localidades La Quiaca, Pumahuasi, Humahuaca, Tres Cruces y todo alrededor de La Quiaca, algunos que terminaron el secundario recientemente y otros que después de muchos años vuelven a estudiar”. Sobre la apertura de carreras universitarias en el interior de la provincia la Lic. González, dijo “la Extensión implica darles más oportunidad de cursar una carrera universitaria a los alumnos en diferentes zonas y en este caso APU es la más requerida por el mercado en la parte de Informática” y destacó diciendo que “la apertura de la carrera en La Quiaca es un esfuerzo de la Facultad de Ingeniería junto con el Municipio del Intendente Dr. Miguel Tito que puso toda la parte edilicia, así que estamos muy agradecidos por todas las personas que intervinieron para poder concretar lo que necesitaba La Quiaca”, puntualizó. En tanto, la Prof. Silvia Flores, una de las docentes de la cátedra de Inglés I, se mostró agradecida y emocionada por la apertura de la carrera “como quiaqueña es un avance en Educación, y estoy convencida como dice el Intendente, más allá de los colores políticos que puedan haber o no, de que la Educación cambia mundos, cambia culturas, abre muchas puertas así que me parece que esto es un gran avance para nuestra ciudad” y añadió “estoy orgullosa de ser quiaqueña, de ver una carrera universitaria en mi ciudad y ser parte de esta comunidad ahora”. Asimismo, la Prof. Flores reflexionó sobre la apertura de carreras universitarias en La Quiaca y dijo “para mi generación, y las que estuvieron un poco después que la mía, haber estudiado acá hubiera sido diferente y no hubiéramos tenido que dejar nuestro suelo pero yo creo que también podemos pensar en nuestros jóvenes del hoy, y que tenemos la posibilidad de contenerlos en nuestra ciudad, para que sigan estudiando y tengan las oportunidades que tienen el resto de los argentinos” y concluyó “hoy hay que pensar en los jóvenes que son los que cambian los mundos, son los que van a cambiar nuestra realidad, y pese a que estamos pasando tiempos difíciles hay que pensar que tenemos que dejarles algo bueno a ellos, y como decían en sus discursos el Intendente y el Decano, la mejor herencia que podemos dejarle a nuestras generaciones venideras es la Educación”.