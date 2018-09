Trabajo – proyecto sobre licencias laborales e igualdad salarial

Trabajo – Con un debate caldeado, la Cámara de Diputados puso hoy primera al tratamiento del proyecto para extender licencias laborales y para reducir la brecha salarial por género.

El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Familia se convirtió en una riña de gallos entre la postura del Gobierno, que fue defendida por el jefe del Gabinete del ex ministerio de Trabajo, Ernesto Leguizamón, y por la directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), Fabiana Tuñez; y la de las sindicalistas mujeres que en gran número se hicieron presentes en la sala del anexo con carteles cuestionando “la reforma laboral encubierta”.

En el mismo sentido se expresaron los diputados de la oposición, que exigieron un proyecto más ambicioso que el del Ejecutivo, especialmente en cuanto a la duración de las licencias laborales y el pedido para que se incorporen sanciones económicas para los empresarios que infrinjan la paridad salarial, algo vacante en la iniciativa oficial.

Una de las contribuciones principales de esta reforma de la ley de Contrato de Trabajo (20.744) sería la ampliación de las licencias por paternidad de 2 a 15 días corridos en caso de nacimiento de un hijo; en tanto, la diputada kirchnerista Vanesa Siley presentó un proyecto consensuado con la CGT, la CTA y el resto de los bloques opositores para llevarla a 30 días.

Leguizamón destacó que Argentina estaba “retrasada” con las licencias de dos días, pero indicó que a partir de la ampliación a 15 días pasará a estar al frente en la comparativa con el resto de los países de la región.

La iniciativa titulada “Equidad de género e igualdad de oportunidades en el trabajo y de la Reforma al Régimen de Licencias Especiales” había sido anunciada por el presidente Mauricio Macri el 8 de marzo pasado, en ocasión del Día Internacional de la Mujer.

El momento más picante del debate se dio cuando la radical Karina Banfi, fastidiada por las permanentes acusaciones de las militantes sindicales contra el Gobierno, recordó que durante el kirchnerismo se presentaron 160 proyectos sobre equidad salarial de género: “Nunca se trató ninguno”.

“¿Qué pasó con este matrimonio perfecto entre el sindicalismo y el peronismo que gobernó en los últimos 30 años que no trataron estos temas? Tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. No se bancan que sea un Gobierno no peronista el que lo está tratando”, desafió la diputada de Cambiemos.

Por su parte, Romina del Plá consideró que con esta iniciativa el Gobierno persigue una “reforma laboral disfrazada bajo el eufemismo de la protección de género”, mientras que Facundo Moyano consideró una “contradicción” que este proyecto se ponga en discusión “en un contexto donde ya hay 100 mil despidos” en el que “los trabajadores este año perderán como mínimo un 16% de su salario”.

En su proyecto, Siley propone una sanción equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles para las empresas que incumplan con el principio general de igualdad, a diferencia de la propuesta oficial, que no incorpora penalizaciones.

El proyecto del Poder Ejecutivo prevé extender la licencia por procedimientos de fertilización asistida a 5 días por año y a 10 en caso de fallecimiento de un hijo, mientras que se amplían las autorizaciones por trámites por adopción a 2 días consecutivos y hasta 10 en el año.

Por otra parte, se propone introducir la posibilidad para todos los trabajadores de acordar una licencia sin goce de sueldo por 30 días con el empleador y que las mujeres puedan reincorporarse a su trabajo después de la maternidad de manera part-time por 6 meses.

A su vez, la iniciativa permite a los trabajadores que tengan a cargo a niños de hasta 4 años, programar con su empleador una reducción temporaria de su jornada laboral con una remuneración proporcional, y facilita a las madres el regreso al trabajo tras la maternidad o mientras estén a cargo del cuidado de niños.