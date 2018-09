Del Potro jugará una nueva final del US Open

El tenista argentino Juan Martín del Potro volverá a jugar la final del Abierto de Estados Unidos luego de que el español y campeón vigente, Rafael Nadal, y enfrentará el próximo domingo al serbio Novak Djokovic.

La rodilla derecha del ibérico dijo “basta” tras el segundo set y lo obligó a abandonar la pista, por lo que el tandilense celebró de forma muy comedida su segunda final del último Grand Slam del calendario.

Más tarde, el serbio pasó por encima del japonés Kei Nishikori y tendrá la oportunidad de sumar su segundo torneo grande del año luego de alzarse con el trofeo en Wimbledon hace apenas dos meses.

El tandilense se había llevado la primera manga en el tie break por 7-6 (7/3) cuando, en la segunda, el español recibió atención médica en el cuarto juego por segunda vez y se vio obligado a abandonar tras perderlo por 6-2.

“No es la mejor manera de ganar un partido. Me encanta jugar contra Rafa porque es la mayor batalla de este deporte y no me gusta verle sufrir en la pista como hoy. Estoy triste por él”, señaló Del Potro, aún sobre la pista, tras su victoria.

Nadal ya se había quejado de su rodilla en la tercera ronda contra el ruso Karen Khachanov. En cuartos, tras vencer al austríaco Dominic Thiem en cinco mangas y casi cinco horas, ya había declarado que no sabía si ese esfuerzo le acabaría pasando factura y así fue.

“Es difícil para mí. No se trata de perder, se trata de no poder luchar por ganar (…) La mayor gravedad es perderme la oportunidad de estar en la final del Grand Slam de Estados Unidos, de una manera que odio irme, que es retirándome”, dijo en conferencia de prensa.