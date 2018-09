Frigerio sobre la crisis: “hay que llevar calma y tranquilidad”

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró hoy que ante la dura situación económica y social “hay que llevar tranquilidad y calma” a la población, al tiempo que afirmó que el Gobierno “no cuenta con información” de que espacios políticos estén incentivando intentos de saqueos.

“En este momento de una Argentina difícil, con mucha incertidumbre, con mucha gente con miedo por lo temas económicos, pero también sociales y de seguridad, hay que llevar tranquilidad y calma. Hay un Gobierno que está trabajando para generar las mejores condiciones posibles dentro de la situación difícil que estamos atravesando”, sostuvo el funcionario nacional.

En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, el integrante del Gabinete fue preguntado sobre si creía que había espacios políticos que buscaban generar conflicto, tal como había denunciado su par de Seguridad, Patricia Bullrich, y respondió.

“Esperemos que no. No tenemos esa información. Hay sectores de la dirigencia opositora que no han hecho otra cosa que poner palos en la rueda desde que asumimos, sobre todo aquellos que han gobernado la Argentina hasta hace dos años y medio. Pero no hay información precisa de que eso derive en incidentes”, apuntó.

Asimismo, al ser consultado sobre cómo actuará el Gobierno ante las protestas de movimientos sociales, el dirigente oficialista remarcó que será “como se ha hecho hasta ahora: respetando la propuesta, pero también el derecho mínimo a la circulación”.

De esta manera, Frigerio se refirió a los reclamos de movimientos sociales por la dura situación que enfrentan los sectores más desprotegidos de la sociedad y respecto a los saqueos que se registraron en distintos puntos del país.