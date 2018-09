Investigación sobre seguridad vial infantil en Jujuy

La Secretaría de Seguridad Vial recibió a la Directora Nacional del Observatorio Vial, Verónica Heller, quien llegó a nuestra provincia junto a los referentes de la Fundación Gonzalo Rodríguez, para presentar los resultados del estudio de investigación realizado en nuestra capital, que se ocupó sobre el traslado de los niños y la seguridad en los entornos escolares.

La jornada se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Éxodo Jujeño, con la participación de la comunidad educativa de las escuelas que formaron parte de la investigación, autoridades invitadas y representantes del gobierno provincial y municipal.

Luego de presentarse los resultados y el “Proyecto Niños latinoamericanos seguros en el transito”, promovido desde la Fundación comprometida con la reducción de la siniestralidad vial infantil, se generó una dinámica de trabajo donde todos los presentes participaron activamente en las consignas propuestas para abordar la temática en pos de soluciones que mejoren la movilidad de los niños en nuestra provincia, desde los esfuerzos compartidos.

Verónica Heller comentó que “en Argentina no nos cuidamos, no usamos los elementos de seguridad, damos por obvio que no va a pasar nada”, parte de los resultados que los equipos técnicos pudieron analizar muestran datos que a nivel nacional coinciden con los observados en los entornos escolares de las escuelas seleccionadas, “7 de cada 10 niños viajan inseguros en nuestro país, por esta razón tenemos una responsabilidad enorme como funcionarios, como personas, como mamás y papás de cuidarnos más”, remarcó la Directora.

La Fundación Gonzalo Rodríguez, tiene base en Uruguay y opera en toda Latinoamérica trabajando con los gobiernos de forma conjunta para generar un plan nacional de seguridad vial infantil “que muchas veces no está contemplado en la reglamentaciones ni en la políticas públicas”, dijo Mathias Silva, Coordinador de Relaciones Institucionales de la fundación. Actualmente, abordan el Proyecto “Niño latinoamericano seguros en el tránsito”, presentado en Corrientes, Mendoza, Neuquén y ahora en Jujuy.

El estudio de seguridad en los entornos escolares incluye la investigación del comportamiento de los adultos responsables del traslado del niño, las diferentes movilidades y la infraestructura de los establecimientos seleccionados aleatoriamente en las ciudades elegidas por la Fundación y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En el caso de San Salvador de Jujuy se obtuvieron resultados promedios en la medición general, que permitirán avanzar desde la base de la evidencia en esta problemática que “es un tema de todos”, como concluyó Silva, invitando a los presentes a sumar propuestas para garantizar una movilidad segura a los niños.

Finalmente, Luis Martín, funcionario de la cartera de Seguridad, manifestó que “desde el Estado continuaremos impulsando acciones concretas y políticas públicas que permitan salvar vidas”.