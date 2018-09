Discurso de Macri: habló de crisis y emergencia

En medio de las dificultades económicas y la suba del dólar, el presidente Mauricio Macri brindó hoy un discurso en el que aseguró que el país atraviesa una “emergencia” y señaló que “fueron los peores cinco meses” de su “vida después del secuestro”.

A continuación, las frases principales del discurso del jefe de Estado: .

– “Pasaron cosas que volvieron a sembrar dudas, el escándalo de los cuadernos, que sin duda constituyen un antes y un después para terminar con la corrupción que tanta pobreza nos ha traído”.

– “Otras dudas las generamos como argentinos, porque no fuimos capaces de mostrar unidad en nuestro compromiso de avanzar con las reformas estructurales”.

– “Se aprobaron leyes que destruían el presupuesto aprobado y eso, obviamente, generó un impacto negativo, un impacto que aumenta la percepción de riesgo de la Argentina. Y, el dólar empezó a subir”.

– “Invito una vez más a toda la dirigencia argentina, la política, la Justicia, los gremios, la sociedad civil para avanzar hacia un equilibrio de las cuentas públicas, poner el trabajo formal, como eje de desarrollo”.

– “¿Creen que me hace feliz contar esta realidad? ¿Creen que me hace feliz no darle los recursos a la gente que más lo necesita? ¿Quién puede pensar que yo no querría pagarles a todos los profesores universitarios todo lo que piden?”.

– “Creímos con excesivo optimismo que era posible ir ordenando las cosas de a poco. Pero la realidad nos demostró que tenemos que ir más rápido”.

– “Para mí no es fácil. Quiero que sepan que estos fueron los peores cinco meses de mi vida después de mi secuestro, pero ni por un minuto dejé de hacer lo que estuvo a mi alcance para enfrentar con usted lo que estamos viviendo”.

– “Crisis hubo muchas y los argentinos lo sabemos muy bien, pero ahora tenemos un gobierno que enfrenta la realidad sin esconderla, honestamente”.

– “Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar, que son más exportaciones, pero les tengo que pedir que entiendan, que es una emergencia y necesitamos de su aporte.

– “Esta crisis no es una más. Tiene que ser la última. Y sepan que no me van a encontrar del lado de los que por poder o por dinero hipotecan el futuro del país, no me van a encontrar del lado de los que especulan pensando en la próxima elección, me van a encontrar del lado de los que dejan la vida por ustedes.